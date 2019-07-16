16 июля 2019 года

Минвостокразвития предлагает обеспечить «крабовый заказ»

Один из вопросов при подготовке к крабовым аукционам – оставить ли требование о строительстве судов на верфях ДФО. Минвостокразвития обратилось по этому поводу в Министерство сельского хозяйства.

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики сообщило, что проработало с судостроителями ДФО вопрос о размещении заказа на постройку флота для промысла крабов. Ведомство направило коллегам из Минсельхоза копии писем верфей – «с подтверждением готовности обеспечить строительство до 50 краболовов в установленные федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 86 сроки не более пяти лет».

Минвостокразвития в своем обращении выступило за сохранение требования о строительстве рыбопромыслового судна под квоты вылова крабов на Дальневосточном бассейне на верфях ДФО. Такая норма была подготовлена согласно протоколу заседания правительственной подкомиссии, которую возглавляет вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Как стало известно Fishnews, о готовности строить краболовы заявили Судостроительный завод им. Октябрьской революции, Амурский и Хабаровский судостроительные заводы, Ливадийский ремонтно-судостроительный завод, Славянский судоремонтный завод.

Минвостокразвития предложило Министерству сельского хозяйства провести совещание с Минпромторгом и верфями и обсудить вопрос по размещению заказов на постройку рыбопромысловых судов в Дальневосточном регионе.

Ранее стало известно, что ФАС сняла возражения против требования о строительстве судов под крабовые квоты Дальневосточного бассейна исключительно на верфях ДФО – «при наличии оснований, предусмотренных законодательством РФ, поручениями президента, решениями правительства».

Fishnews