04 июля 2019 года

ФАС пересмотрела подход

Антимонопольная служба сняла возражения против требования о строительстве судов под крабовые квоты Дальневосточного бассейна исключительно на верфях ДФО – «при наличии оснований, предусмотренных законодательством РФ, поручениями президента, решениями правительства».

ФАС сообщила коллегам из других ведомств, что не возражает против мероприятий по строительству судов для вылова крабов в Дальневосточном бассейне исключительно на верфях Дальнего Востока – «при наличии оснований, предусмотренных законодательством РФ, поручениями президента, решениями правительства».

Напомним, что Министерство сельского хозяйства РФ в мае разместило для оценки регулирующего воздействия проекты постановлений, подготовленные для реализации закона о крабовых аукционах. Было предложено закрепить требовани е о строительстве судов под квоты добычи крабов на Дальневосточном бассейне на верфях ДФО. Такая норма была подготовлена согласно протоколу заседания правительственной подкомиссии (ее возглавляет вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев), говорилось в пояснительной записке.

Позже стало известно, что против такого ограничения выступает Федеральная антимонопольная служба, сообщает корреспондент Fishnews.

На пресс-конференции 28 июня заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал, что, возможно, будет выработано компромиссное решение: например, чтобы половина краболовов под квоты добычи на Дальнем Востоке была построена в Дальневосточном регионе.

В бизнес-сообществе, в свою очередь, обращали внимание: в протоколе подкомиссии Юрия Трутнева говорилось, что сначала нужно создать условия для строительства судов рыбопромыслового флота, модернизировать или построить верфи, а только потом проводить аукционы.