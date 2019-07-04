Новости
ФАС высказала свою позицию по строительству флота под крабовые квоты. Фото пресс-службы ведомства

ФАС пересмотрела подход

Антимонопольная служба сняла возражения против требования о строительстве судов под крабовые квоты Дальневосточного бассейна исключительно на верфях ДФО – «при наличии оснований, предусмотренных законодательством РФ, поручениями президента, решениями правительства».

ФАС сообщила коллегам из других ведомств, что не возражает против мероприятий по строительству судов для вылова крабов в Дальневосточном бассейне исключительно на верфях Дальнего Востока – «при наличии оснований, предусмотренных законодательством РФ, поручениями президента, решениями правительства».

Напомним, что Министерство сельского хозяйства РФ в мае разместило для оценки регулирующего воздействия проекты постановлений, подготовленные для реализации закона о крабовых аукционах. Было предложено закрепить требование о строительстве судов под квоты добычи крабов на Дальневосточном бассейне на верфях ДФО. Такая норма была подготовлена согласно протоколу заседания правительственной подкомиссии (ее возглавляет вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев), говорилось в пояснительной записке.

Позже стало известно, что против такого ограничения выступает Федеральная антимонопольная служба, сообщает корреспондент Fishnews.

На пресс-конференции 28 июня заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал, что, возможно, будет выработано компромиссное решение: например, чтобы половина краболовов под квоты добычи на Дальнем Востоке была построена в Дальневосточном регионе.

В бизнес-сообществе, в свою очередь, обращали внимание: в протоколе подкомиссии Юрия Трутнева говорилось, что сначала нужно создать условия для строительства судов рыбопромыслового флота, модернизировать или построить верфи, а только потом проводить аукционы.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: ФАСдальний востоккрабросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Seafood Expo Russia пора обрести свой голос

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства

Андрей ГИНКЕЛЬ

Свою работу оцениваем по заполнению нерестилищ

Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи

Артем ВИЛКИН

Отзывы рыбаков помогают улучшить ЭПЖ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Хотим сохранить лучшие практики управления промыслом

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Проекты по крабовым квотам нуждаются в доработке

Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот» Сергей КОРГУН

Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот»

Сергей КОРГУН

Важно создать для судна слаженную команду

Все материалы

Крупным планом

В прошлом году специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО провели полевые испытания бортового подхвата для добычи кильки. Фото пресс-службы КаспНИРХ

Наука ищет новые подходы к кильке

В прошлом году за рекордную «красную» путину Камчатка взяла почти 500 тыс. тонн лососей

Новые результаты Камчатки

Морское путешествие еще никогда не было таким комфортным. Фото предоставлено Bering Yachts

Bering-130. Роскошная яхта для покорения океанов

Компания «Витязь-Авто» представила проект берегового завода руководству отрасли на ВЭФ

Инвестквоты: период адаптации

Все материалы

События

Общее собрание ВАРПЭ утвердило приоритетные направления работы в 2019 г.

ВАРПЭ поставила задачи на год

Не первый год участником выставки в Брюсселе становится Южно-Курильский рыбокомбинат. Фото пресс-службы Росрыболовства

Брюссель как поле для новинок

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.