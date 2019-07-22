22 июля 2019 года

В водах Восточной Камчатки выросли рыбные запасы

В открытых водах северо-западной части Тихого океана учтенная биомасса минтая по сравнению со съемками 2015 г. увеличилась практически в два раза, а трески - почти втрое. Такие данные приводят специалисты ТИНРО по итогам весеннего рейса.

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) на заседании биологической секции ученого совета рассказали о результатах работы научно-исследовательского судна «Дмитрий Песков». Рейс проходил в открытых водах Пацифики и Охотском море.

Начальник экспедиции Анатолий Смирнов сообщил, что она состояла из двух больших этапов: комплексной донной траловой съемки в океанских водах северных Курильских островов и Восточной Камчатки, а также ихтиопланктонной съемки у Западной Камчатки.

Траловая съемка в открытых водах северо-западной части Тихого океана проходила с 1 по 27 марта. Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, учтенная биомасса минтая составила 42,7 тыс. тонн, трески –19,6 тыс. тонн, камбалы двухлинейной – 16 тыс. тонн, палтусовидной – 1,5 тыс. тонн, получешуйника белобрюхого – 22,9 тыс. тонн. Результаты съемки получились обнадеживающими для рыбаков. По словам Анатолия Смирнова, биомасса минтая увеличилась практически в два раза, а трески почти втрое по сравнению со съемками 2015 г.

Кроме того, специалисты оценили запасы промысловых донных беспозвоночных. Трубачей в обследуемом районе учли 200 тонн, гребешков-хламисов – 1,3 тыс. тонн, палевого морского ежа – 200 тонн, северной креветки – 100 тонн, кукумарии японской – 50 тонн, командорского кальмара –40 тонн.

Во второй части рейса исследования проводились в восточной части Охотского моря, включая прибрежные воды Западной Камчатки. Ученые выполнили серию ихтиопланктонных и гидрологических съемок для оценки интенсивности нереста минтая.

Природные условия в это году отличались более значительным выхолаживанием водных масс на шельфе относительно среднемноголетних значений. Из-за этого нерест минтая начался на 1,5-2 недели позже, в середине первой декады апреля. Кроме того, активное развитие компенсационного (сбросового) течения из залива Шелихова в южном направлении, чего не наблюдалось уже порядка 20 лет, привело к смещению основных районов нереста минтая на юг Камчатки.

Около 90% икры в уловах (ихтиопланктонной сетью) находилось на первой стадии развития, самки в тралах преобладали на 4-5 и 5 стадии зрелости гонад. Максимальное количество развивающейся икры на полигоне съемки зафиксировано во второй половине апреля – 191,6 трлн икринок, при доминировании икры на первой стадии (50%). Начало массового выклева личинок наблюдалось в первой декаде мая над глубинами 186-200 м, их расчетная численность - 0,584 трлн штук.

Судя по незначительному смещению центров плотности распределения икры минтая в процессе развития, активного дрейфа икры и выноса за район воспроизводства не наблюдалось. Точные результаты эффективности нереста и оценки биомассы производителей будут получены после проведения расчетов и анализа особенностей эмбриогенеза, отметили в ТИНРО.

Также в ходе рейса велись наблюдения и учет морских млекопитающих. В ходе съемки ученые встретили 198 животных, среди которых преобладали финвалы (41%) и белокрылые морские свиньи (24%). Наиболее часто млекопитающие попадались в южной части Камчатско-Курильской подзоны.

Fishnews