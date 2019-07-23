23 июля 2019 года

Гостям из Японии готовы показать современную переработку на Курилах

Рыбоперерабатывающий комплекс на Шикотане станет одним из предлагаемых мест посещения безвизовых делегаций из Японии. Такое решение приняли власти Сахалинской области.

Напомним, что инвестиционный проект на острове реализует группа компаний «Гидрострой». Ранее японские гости уже побывали на строящемся заводе, во время экскурсии они восторженно отзывались о будущем высокотехнологичном предприятии, рассказали Fishnews в министерстве экономического развития региона.

Гостям показали как действующие производственные мощности предприятия, так и готовящийся к запуску завод – они расположены рядом. Сейчас на высокотехнологичном объекте завершен основной комплекс строительно-монтажных работ, в ближайшие время специалисты начнут пуско-наладку оборудования, отметил в министерстве.

Новый комплекс будет специализироваться на производстве мороженой рыбы и филе для российского рынка и продажи товара на экспорт. Сырье - минтай, треска, сардина-иваси, скумбрия. Производственная мощность комплекса составит около тысячи тонн сырца в сутки.

На объекте создадут около 200 рабочих мест. Ввести в эксплуатацию новое производство планируют в ближайшее время.

Япония следит за российскими проектами на Курилах. Издание «Асахи Симбун» ранее поделилось взглядом на то, как проект на Шикотане может отразиться на российско-японском переговорном процессе.

Fishnews