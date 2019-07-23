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Строящийся завод посетила группа японских гостей. Фото пресс-службы министерства экономического развития Сахалинской области

Гостям из Японии готовы показать современную переработку на Курилах

Рыбоперерабатывающий комплекс на Шикотане станет одним из предлагаемых мест посещения безвизовых делегаций из Японии. Такое решение приняли власти Сахалинской области.

Напомним, что инвестиционный проект на острове реализует группа компаний «Гидрострой». Ранее японские гости уже побывали на строящемся заводе, во время экскурсии они восторженно отзывались о будущем высокотехнологичном предприятии, рассказали Fishnews в министерстве экономического развития региона.

Гостям показали как действующие производственные мощности предприятия, так и готовящийся к запуску завод – они расположены рядом. Сейчас на высокотехнологичном объекте завершен основной комплекс строительно-монтажных работ, в ближайшие время специалисты начнут пуско-наладку оборудования, отметил в министерстве.

Новый комплекс будет специализироваться на производстве мороженой рыбы и филе для российского рынка и продажи товара на экспорт. Сырье - минтай, треска, сардина-иваси, скумбрия. Производственная мощность комплекса составит около тысячи тонн сырца в сутки.

На объекте создадут около 200 рабочих мест. Ввести в эксплуатацию новое производство планируют в ближайшее время.

Япония следит за российскими проектами на Курилах. Издание «Асахи Симбун» ранее поделилось взглядом на то, как проект на Шикотане может отразиться на российско-японском переговорном процессе.

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НазадМетки: минтайяпония
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