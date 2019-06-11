11 июня 2019 года

Япония следит за российскими проектами на Курилах

Японское издание «Асахи Симбун» поделилось взглядом на то, как проект группы компаний «Гидрострой» может отразиться на российско-японском переговорном процессе.

В следующем месяце Россия откроет завод по переработке водных биоресурсов на острове Шикотан, и это может осложнить мирные переговоры РФ и Японии, начавшиеся в прошлом году, говорится в материале на сайте «Асахи Симбун».

Указано, что проект реализует ведущая российская рыбопромышленная компания «Гидрострой». Японское издание сообщает, что предприятие оснащено самым современным оборудованием из разных стран и сможет перерабатывать около 900 тонн в сутки. Сырье – минтай, иваси и скумбрия. Ожидается, что завод обеспечит 200 новых рабочих мест.

Вместе с уже имеющимися мощностями на Шикотане это будет один из крупнейших рыбоперерабатывающих комплексов в России, говорится в материале «Асахи Симбун».

По сведениям японской газеты, первоначальные инвестиции «Гидростроя» составили около 55 млн евро.

Издание напомнило о проблеме «Северных территорий», а также отметило, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ноябре договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 г.

Между тем в российских СМИ прошла информация о том, что Россия и Япония решили 11 июня провести встречу рабочей группы по совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в конце прошлого года депутаты Сахалинской областной думы направили обращение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Парламентарии попросили главу МИД развеять опасения о возврате Японии нескольких островов Курильской гряды. В конце декабря в ответе на обращение депутатов МИД заверил, что «российская сторона будет добиваться безоговорочного признания Японией в полном объеме итогов Второй мировой войны, включая не подлежащий сомнению суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами».

Fishnews