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«Гидрострой» реализует на Шикотане проект по созданию крупного рыбоперерабатывающего комплекса. Фото предоставлено агентством по рыболовству Сахалинской области

Япония следит за российскими проектами на Курилах

Японское издание «Асахи Симбун» поделилось взглядом на то, как проект группы компаний «Гидрострой» может отразиться на российско-японском переговорном процессе.

В следующем месяце Россия откроет завод по переработке водных биоресурсов на острове Шикотан, и это может осложнить мирные переговоры РФ и Японии, начавшиеся в прошлом году, говорится в материале на сайте «Асахи Симбун».

Указано, что проект реализует ведущая российская рыбопромышленная компания «Гидрострой». Японское издание сообщает, что предприятие оснащено самым современным оборудованием из разных стран и сможет перерабатывать около 900 тонн в сутки. Сырье – минтай, иваси и скумбрия. Ожидается, что завод обеспечит 200 новых рабочих мест.

Вместе с уже имеющимися мощностями на Шикотане это будет один из крупнейших рыбоперерабатывающих комплексов в России, говорится в материале «Асахи Симбун».

По сведениям японской газеты, первоначальные инвестиции «Гидростроя» составили около 55 млн евро.

Издание напомнило о проблеме «Северных территорий», а также отметило, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ноябре договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 г.

Между тем в российских СМИ прошла информация о том, что Россия и Япония решили 11 июня провести встречу рабочей группы по совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в конце прошлого года депутаты Сахалинской областной думы направили обращение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Парламентарии попросили главу МИД развеять опасения о возврате Японии нескольких островов Курильской гряды. В конце декабря в ответе на обращение депутатов МИД заверил, что «российская сторона будет добиваться безоговорочного признания Японией в полном объеме итогов Второй мировой войны, включая не подлежащий сомнению суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами».

Fishnews

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