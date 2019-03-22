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На заводе «Северная верфь» заложили второй морозильный траулер-процессор проекта 170701 для группы «Норебо». Фото предоставлено пресс-службой холдинга

Новый траулер для «Норебо» строят в Северной столице

На заводе «Северная верфь» заложили второй морозильный траулер-процессор проекта 170701 для группы «Норебо». «Капитан Геллер» будет вести лов трески и пикши в Северо-Восточной Атлантике.

Первый траулер, «Капитан Соколов», был заложен на Северной верфи 23 ноября прошлого года. Заказчик обоих судов – акционерное общество «Рыбпроминвест» (входит в группу «Норебо»).

Новый траулер назовут в честь Станислава Иосифовича Геллера (1936 – 2006 гг.), который около тридцати лет проработал на промысловых судах Мурманской области и прошел трудовой путь от матроса до капитана.

Генеральный директор АО «Рыбпроминвест» Владимир Григорьев отметил, что в «Норебо» не только обновляют свой флот, но и сохраняют память об уважаемых мурманских капитанах, людях труда, посвятивших свою жизнь тяжелой, рискованной, но очень романтичной и благородной профессии моряка. По словам Владимира Григорьева, траулер должен быть передан компании в начале 2021 г. Как и «Капитан Соколов», новое судно будет вести лов трески и пикши в Северо-Восточной Атлантике.

Проект 170701 – один из самых современных проектов добывающих судов. Он предусматривает безотходную глубокую переработку рыбы в условиях открытого моря благодаря многофункциональной фабрике на борту. В числе продукции таких траулеров-процессоров – охлажденное филе, фарш, икра, печень, рыбная мука.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе холдинга, строительство судов по проекту 170701 осуществляется за счет собственных средств «Норебо» и при финансовой поддержке Сбербанка России. Это позволяет делать длительные инвестиции в обновление отечественного промыслового флота.

Генеральный директор Северной верфи Игорь Пономарев напомнил, что два месяца назад группа «Норебо» подписала с заводом еще один контракт на строительство четырех судов для промысла на Дальнем Востоке. Таким образом, количество заказанных траулеров проекта 170701 увеличилось до десяти.

«Это самая большая серия судов, заказанная в новейшей истории завода. Организация серийного производства, на котором всегда специализировалась Северная верфь, позволит улучшить показатели работы завода и, прежде всего, увеличить производительность труда за счет внедрения передовых технологических методов строительства, что возможно именно при больших сериях», – подчеркнул Игорь Пономарев.

Сейчас в портфеле гражданских заказов верфи 14 рыболовных судов: 10 траулеров-процессоров для «Норебо» и четыре ярусолова-процессора («Гандвик-1» и «Гандвик-2» строятся для РК «Вирма», в конце марта состоится закладка «Гандвика-3»; «Марлин» - для ООО «Глобус»). По требованиям российского законодательства, не менее 30% от затрат на строительство придется на работы и услуги отечественных предприятий.

Fishnews
НазадМетки: дальний востокикрамурманск
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