05 августа 2019 года

Рублю решили облегчить жизнь во внешней торговле

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об отмене требования о репатриации резидентами экспортной выручки в рублях. Такие изменения должны расширить использование российской валюты во внешнеторговых расчетах.

Опубликован федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 265 «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств».

Как сообщает корреспондент Fishnews, предусматривается отмена с 1 января 2020 г. требования о возврате резидентами российской валюты в отношении несырьевого экспорта и постепенная отмена этого требования в отношении экспорта сырьевых товаров. В случае с ними переход будет осуществляться поэтапно, с 1 января 2020 г. по 1 января 2024 г.

Законопроект о либерализации ряда ограничений во внешнеторговых расчетах Правительство РФ внесло в Госдуму в июне. Документ был подготовлен Минфином в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Сфера валютного контроля пока достаточно сильно зарегулирована - это касается и репатриации экспортной выручки, отмечал премьер-министр Дмитрий Медведев при рассмотрении законопроекта.

«Сейчас экспортеры обязаны зачислять на счета в российских банках всю выручку, причем в жестко определенные сроки, что зачастую создает для бизнеса дополнительные проблемы, требует затрат, осложняет работу с зарубежными партнерами. Поэтому в отношении выручки в рублях это требование будет отменено: для несырьевого экспорта – уже с 1 января 2020 года и в полном объеме, для сырьевых товаров – поэтапно», - комментировал глава правительства.

По его словам, изменения не только снизят административные издержки экспортеров, но и создадут условия для более активного использования рубля в международных расчетах.

Fishnews