05 августа 2019 года

Паразиты — проблема только для контролеров

ЕЭК выпустит разъяснения о требованиях техрегламента по наличию в рыбе видимых паразитов: запрещена только реализация такой продукции конечному потребителю. По мнению бизнеса, изменения необходимо вносить и в сам регламент.

Вопросы применения положений техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» обсуждались 1 августа на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с участием представителей уполномоченных органов пяти стран и бизнес-сообщества. Причиной встречи стали обращения в ЕЭК отраслевых ассоциаций и участников рынка, которые столкнулись с неоднозначной трактовкой надзорными органами пункта 20 ТР — о наличии в рыбопродукции паразитов, что уже приводит к проблемам с отгрузкой рыбы у российских предприятий. С 1 сентября, когда вступят в силу переходные положения техрегламента, масштаб этих проблем может вырасти многократно.

В техрегламенте указано, что «не допускается реализация пищевой рыбной продукции, употребляемые в пищу части которой поражены видимыми паразитами». По мнению рыбаков, это значит, что норма относится только к реализации рыбы потребителю, то есть физическому лицу, которое покупает эту продукцию для себя. При доставке и выгрузке рыбопродукции требовать соответствия по этому показателю не нужно.

«Потенциальную опасность для жизни и здоровья человека представляют только живые паразиты», – рассказал Fishnews исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Он напомнил, что при замораживании рыбы промышленным способом паразиты погибают и никаких рисков такая продукция не несет. «Это подтверждает тот факт, что наша продукция успешно экспортируется во все страны после заморозки. Почему наш рынок отличается, мы не понимаем», – отметил эксперт.

Контролирующие органы, однако, занимают иную позицию. В результате, по информации Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), возникла реальная угроза срыва поставок на территорию России рыбы, добытой отечественным флотом. В первую очередь речь идет о путассу и морском окуне. Но, как указывают специалисты, до российского берега могут не доехать и более популярные виды.

«Во многих районах, особенно на Дальнем Востоке, сельдь заражена – инвазия до 80% доходит. А сельдь – одна из основных категорий рыб, употребляемых в пищу россиянами», – предупредил Александр Фомин. «Мы сами себе ограничиваем поставки, создав такой прецедент правоприменительной практики», — выразил мнение представитель группы «Норебо» Сергей Сенников.

Участники совещания согласились, что отталкиваться стоит от критерия безопасности, что, собственно, и подразумевает название техрегламента. Присутствие в рыбе неживых паразитов может и выглядит неэстетично, но на безопасность продукции не влияет.

По итогам обсуждения принято решение разместить на официальном сайте ЕЭК разъяснение, что «нормы пункта 20 ТР ЕАЭС 040/2016 применяются только на стадии реализации пищевой рыбной продукции потребителю». Кроме того, правовой департамент ЕЭК даст комментарии о легитимности и обязательности к исполнению таких разъяснений – это должно стать руководством для контролирующих органов.

«Будем надеяться, что эти разъяснения временно ослабят пресс на рыбаков и контролирующие органы учтут их в своей работе. Но чтобы окончательно снять проблему, нужно все-таки вносить изменения в техрегламент, действующая в нем формула очень жесткая и однозначная», — прокомментировал решение комиссии Александр Фомин.

О необходимости корректировки техрегламента на совещании говорили и чиновники, и рыбопромышленники, и торговые сети. Однако инициатором официальной процедуры внесения поправок в ТР может выступить только Минсельхоз. В связи с этим ВАРПЭ уведомила, что после публикации разъяснения ЕЭК повторно подготовит обращение в министерство, изложит консолидированную позицию рыбацкого сообщества и предложения по внесению изменений в техрегламент. В ассоциации подчеркнули, что главная цель — это «сохранение ритмичных поставок безопасной для здоровья отечественной рыбы на внутренний рынок».

Fishnews