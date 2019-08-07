07 августа 2019 года

Росрыболовство рассчитывает повысить интерес рыбаков к крилю

Программа по изучению ресурсов антарктических вод в 2019-2020 гг. сосредоточится на криле. «Мы рассматриваем этот объект как один из элементов части национального проекта по увеличению экспорта», – заявил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В этом году Росрыболовство планирует возобновить ресурсные исследования в антарктической части Атлантики. На пресс-конференции 6 августа руководитель ведомства Илья Шестаков напомнил, что научно-исследовательские суда в тех районах не работали уже много лет. Хотя российские промысловики об Антарктике не забывают — сейчас два судна ведут промысел клыкача.

Как сообщает корреспондент Fishnews, уже в ноябре в антарктический рейс отправится СТМ «Атлантида», который сейчас проходит ремонт в Калининграде. Первый этап экспедиции продлится до апреля 2020 г.

«Для нас безусловно интересен вопрос с крилем, и наши исследования будут как раз в большей степени касаться запасов криля. Мы считаем, что это один из самых интересных водных биоресурсов в той зоне, но также планируем сделать съемки кальмара, для того чтобы посмотреть, какой есть запас», – рассказал о планах Илья Шестаков.

Он отметил, что одна из задач исследований — еще раз показать этот ресурс российским рыбакам, чтобы усилить их интерес к добыче криля. «Мы этот объект и программу рассматриваем как один из элементов части национального проекта по увеличению экспорта именно в отрасли рыболовства», — уточнил глава Росрыболовства.

Помимо двукратного увеличения стоимости экспорта рыбной продукции в ведомстве считают важным не забывать и про внутренний рынок. «Поэтому для нас очень важно развитие экспедиционного промысла за пределами экономзоны РФ. Для нас этот район, который обладает достаточными и очень ценными ресурсами, интересен», — подчеркнул Илья Шестаков.

На пресс-конференции, посвященной кругосветной экспедиции учебно-парусных судов Росрыболовства, руководитель федерального агентства не исключил возможной встречи «Седова», «Паллады» и «Крузенштерна», которые в феврале 2020 г. сойдутся для совместного маневрирования вблизи самого южного материка, с «Атлантидой».

«Мы допускаем, что НИС тоже присоединится и подойдет к этой точке, но это будет зависеть от графика научного судна», – отметил Илья Шестаков.

Fishnews