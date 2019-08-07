Новости
О возобновлении ресурсных исследований в антарктической части Атлантики рассказал руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Росрыболовство рассчитывает повысить интерес рыбаков к крилю

Программа по изучению ресурсов антарктических вод в 2019-2020 гг. сосредоточится на криле. «Мы рассматриваем этот объект как один из элементов части национального проекта по увеличению экспорта», – заявил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В этом году Росрыболовство планирует возобновить ресурсные исследования в антарктической части Атлантики. На пресс-конференции 6 августа руководитель ведомства Илья Шестаков напомнил, что научно-исследовательские суда в тех районах не работали уже много лет. Хотя российские промысловики об Антарктике не забывают — сейчас два судна ведут промысел клыкача.

Как сообщает корреспондент Fishnews, уже в ноябре в антарктический рейс отправится СТМ «Атлантида», который сейчас проходит ремонт в Калининграде. Первый этап экспедиции продлится до апреля 2020 г.

«Для нас безусловно интересен вопрос с крилем, и наши исследования будут как раз в большей степени касаться запасов криля. Мы считаем, что это один из самых интересных водных биоресурсов в той зоне, но также планируем сделать съемки кальмара, для того чтобы посмотреть, какой есть запас», – рассказал о планах Илья Шестаков.

Он отметил, что одна из задач исследований — еще раз показать этот ресурс российским рыбакам, чтобы усилить их интерес к добыче криля. «Мы этот объект и программу рассматриваем как один из элементов части национального проекта по увеличению экспорта именно в отрасли рыболовства», — уточнил глава Росрыболовства.

Помимо двукратного увеличения стоимости экспорта рыбной продукции в ведомстве считают важным не забывать и про внутренний рынок. «Поэтому для нас очень важно развитие экспедиционного промысла за пределами экономзоны РФ. Для нас этот район, который обладает достаточными и очень ценными ресурсами, интересен», — подчеркнул Илья Шестаков.

На пресс-конференции, посвященной кругосветной экспедиции учебно-парусных судов Росрыболовства, руководитель федерального агентства не исключил возможной встречи «Седова», «Паллады» и «Крузенштерна», которые в феврале 2020 г. сойдутся для совместного маневрирования вблизи самого южного материка, с «Атлантидой».

«Мы допускаем, что НИС тоже присоединится и подойдет к этой точке, но это будет зависеть от графика научного судна», – отметил Илья Шестаков.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: калининградкальмарросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Герман ЗВЕРЕВ

Сколько стоит рыбная отрасль России?

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Архангельского тралового флота Алексей ЗАПЛАТИН

Генеральный директор Архангельского тралового флота

Алексей ЗАПЛАТИН

Инвестпрограмма АТФ – это деньги крабового бизнеса

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений КАЦ

Директор депрыбхоза Министерства сельского хозяйства России

Евгений КАЦ

По правилам рыболовства предстоит большая работа

Генеральный директор компании «Океанрыбфлот» Евгений НОВОСЕЛОВ

Генеральный директор компании «Океанрыбфлот»

Евгений НОВОСЕЛОВ

Увеличиваем присутствие на российском рынке

Помощник капитана Елена ПЕТРУЧАК

Помощник капитана СТРМ «Вардхольм» (Южно-Курильский рыбокомбинат)

Елена ПЕТРУЧАК

Кто сказал, что работа в море не женское дело?

Все интервью

Личное мнение

Руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Сергей МАСЛЕННИКОВ

Руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН

Сергей МАСЛЕННИКОВ

Инструмент для оперативного управления ООПТ нужен Приморью

Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ Вячеслав ЗИЛАНОВ

Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Рыбакам надо звонить во все колокола

Все материалы

Крупным планом

«Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

«Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

Несмотря на компактность модульного завода, вся логистика продукта и тары здесь осуществляется по транспортерным линиям

Рыбопереработка в контейнерах? 120 тонн не проблема!

На Восточном экономическом форуме проект завода в Устьевом главе Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ представил гендиректор «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Инвестквоты с сюрпризом

В прошлом году специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО провели полевые испытания бортового подхвата для добычи кильки. Фото пресс-службы КаспНИРХ

Наука ищет новые подходы к кильке

Все материалы

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.