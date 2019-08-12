12 августа 2019 года

Дмитрий Медведев: Россия ратифицирует Каспийскую конвенцию в ближайшее время

Конвенция о правовом статусе Каспия показала, что прибрежные страны способны в равной мере разделить как права на использование его природных богатств, так и ответственность за его судьбу, считает премьер Дмитрий Медведев.

Россия намерена ратифицировать Конвенцию о правовом статусе Каспия в самое ближайшее время, заявил глава Правительства РФ Дмитрий Медведев на Первом Каспийском экономическом форуме в Туркмении. Стенограмма выступления опубликована на сайте кабмина, сообщает корреспондент Fishnews.

Премьер назвал документ фундаментальным. «Подписание конвенции, без преувеличения, событие историческое. К нему долго шли, много работали. Я вспоминаю, как эта работа проходила. И это наш общий успех, подтверждение того, что мы можем находить взаимовыгодные решения. Делать это спокойно, без навязанных со стороны рецептов, уважая интересы друг друга, а главное – в равной мере разделяя как права на использование природных богатств Каспия, так и общую ответственность за его судьбу», – подчеркнул председатель правительства.

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря главы прибрежных государств подписали в Актау (Казахстан) в августе 2018 г. Работа над документом велась более 20 лет. Конвенция призвана определять и регулировать права и обязательства сторон по использованию Каспия, в том числе его вод, дна, недр, природных ресурсов и воздушного пространства над морем. Участники договора – Азербайджан, Иран, Казахстан, Российская Федерация и Туркмения.

30 июля президент России Владимир Путин внес Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря на ратификацию в Госдуму.

Fishnews