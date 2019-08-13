13 августа 2019 года

Дмитрий Медведев: На оздоровление Волги предусмотрели 200 миллиардов

Для финансирования проекта «Оздоровление Волги» на ближайшие годы выделено порядка 200 млрд рублей, напомнил премьер-министр Дмитрий Медведев на Первом Каспийском экономическом форуме.

Важнейшая артерия страны

Вопрос о перспективах развития российского Прикаспия главе Правительства РФ задали на международной конференции в рамках форума в Туркмении.

«Мы собрались для того, чтобы развивать наш Прикаспийский регион. И Россия здесь не исключение. В этой связи неслучайно упоминают Волгу. В бассейне Волги в нашей стране живет 60 млн человек. Поэтому Волга и, соответственно, Каспий для нас важнейшие части и важнейшие артерии жизни нашего большого государства. Именно поэтому мы уделяем этому очень значительное внимание», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Глава правительства признал, что в последние годы Волгой занимались меньше, «чем было бы нужно», недостаточным было и финансирование. Сейчас принято решение о том, чтобы заниматься возрождением, восстановлением русла Волги и, соответственно, развивать регионы, которые прилегают к реке.

«У нас в программе «Оздоровление Волги» принимают участие 15 регионов страны, не считая Москву», – констатировал премьер-министр. Он подчеркнул: программа должна быть направлена на то, чтобы река сохраняла свое значение как место, где живет больше трети населения России, и как транспортная артерия и уникальный экологический бассейн.

«Мы выделили деньги – на ближайшие годы порядка 200 млрд рублей, для того чтобы всеми этими проектами заниматься, – рассказал Дмитрий Медведев. И конечно, мы рассчитываем, что эти наши усилия также будут вкладом в нашу общую копилку по развитию Каспийского бассейна, поскольку здесь мы все связаны едиными экологическими требованиями. Здесь и мои коллеги отвечали на этот вопрос. И конечно, мы тоже будем вносить в реализацию этих задач свой посильный вклад».

Всем крупным проектам на Каспии – экоэкспертизу

В своем выступлении глава российского правительства обратил внимание и на вопросы экологии, сообщает корреспондент Fishnews.

«Говоря о торговле и инвестициях, нельзя забывать, что Каспийское море – это в первую очередь уникальный водоем с хрупкой экосистемой. От состояния этой экосистемы зависит качество жизни миллионов граждан», – отметил Дмитрий Медведев. «Экологическое» направление взаимодействия он отнес к важным темам.

«Я абсолютно убежден: все крупные проекты на Каспийском море должны проходить тщательную и беспристрастную экологическую экспертизу с участием специалистов всех прикаспийских стран, – заявил премьер-министр. – Теперь такую экспертизу проводить будет проще. В прошлом году был подписан пятисторонний Протокол об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, где регламентированы оценки соответствия планируемой деятельности экологическим требованиям».

Также Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия предпринимает активные шаги по сохранению биологических ресурсов Каспийского моря. В частности, в Дагестане начал работу комплекс по выращиванию осетровых пород рыб.

«В этом смысле мы должны сделать все, чтобы оставить будущим поколениям живой Каспий», – резюмировал премьер-министр.

Fishnews