14 августа 2019 года

У Карелии прибавилось проектов под инвестквоты

Инвестиционные квоты вылова закреплены уже под 7 проектов карельских компаний. Участие в программе позволит нарастить объемы добычи и увеличить выпуск рыбопродукции высокого качества, считают в региональном министерстве рыбного хозяйства.

В августе Росрыболовство закрепило доли квот вылова на инвестиционные цели еще за 12 компаниями. В их числе – ООО «РК «Вирма» с проектом по строительству ярусолова-процессора.

В рамках инвестиционных квот предприятия Республики Карелия уже реализуют 4 проекта по строительству судов и 2 проекта по строительству заводов по переработке рыбы, напомнили в региональном министерстве сельского и рыбного хозяйства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, до этого федеральное агентство закрепило доли инвестквот за РК «Вирма» под строительство еще двух ярусоловов-процессоров, за компанией «Альтернатива» под постройку траулера-процессора. ОАО «Карельские морепродукты» включилось в программу со строительством траулера-процессора.

Также доли инвестквот закреплены за карельскими компаниями «Группа «Баренц» и «Рыботорговая сеть», под строительство в Карелии заводов по переработке.

Согласно законодательству, осваивать полученные объемы участники программы смогут после ввода судов и береговых предприятий в эксплуатацию.

Всего ожидается, что по итогам трех этапов кампании по распределению долей инвестквот в ближайшие пять лет будет построено 43 судна и 26 береговых заводов. Такие данные ранее озвучил Минсельхоз России.

Fishnews