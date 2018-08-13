13 августа 2018 года

Современные рыбозаводы под инвестквоты построят на Севере

Росрыболовство и предприятия Северного бассейна подписали договоры о предоставлении квот на инвестиционные цели. Планируется построить восемь высокотехнологичных перерабатывающих предприятий общей стоимостью 5,4 млрд рублей.

Компании «Рыботорговая сеть», «Группа «Баренц», «Полярное море +», «Русская треска», «Мурман СиФуд» и Архангельский опытный водорослевый комбинат планируют построить заводы большой мощности по переработке трески, пикши и других видов рыб. «МурманСтрой» и «Парк» собираются создать предприятия средней и малой мощности.

Большую часть объектов планируется ввести в эксплуатацию в 2019-2020 гг., один завод – в 2021 г. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, пять предприятий будут располагаться в Мурманской области, один - в Архангельской, два – в Республике Карелия.

Со стороны Росрыболовства договоры с инвесторами подписал заместитель руководителя ведомства Петр Савчук. «Это значимые проекты, с новым подходом к переработке рыбы, - отметил он. - Запуск предприятий, построенных в рамках программы инвестквот, позволит насытить рынок качественной, разнообразной продукцией».

Аукцион на понижение по этим квотам прошел в июне. А в мае между северянами были распределены инвестквоты под строительство 24 рыболовецких судов в ближайшие четыре года. Общая стоимость проектов – 68 млрд рублей.

Fishnews