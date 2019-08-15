15 августа 2019 года

Георгий Мартынов: Во Владивостоке нужно представить все дары наших морей

Владивостоку необходимы два специализированных рыбных рынка: розничный, как визитная карточка города, и оптовый – для торговых сетей и организаций общественного питания, считает президент АРПП Георгий Мартынов.

Вопрос организации рыбного рынка во Владивостоке обсуждается много лет. «Не одно поколение горожан ожидает создание такой площадки, – отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов в интервью Fishnews. – Более того, и российские, и зарубежные гости города всегда спрашивают: «А где во Владивостоке рыбный рынок?» Он необходим и как визитная карточка города».

Глава АРПП обратил внимание, что предприятия Приморского края добывают около 30% от всего российского вылова. Более того, до 90% рыбопродукции, направляемой из районов промысла Дальневосточного бассейна, проходит через порты Приморского края, в основном через Владивосток.

«Поэтому, несомненно, Владивосток – это рыбацкая столица не только Дальнего Востока, но и всей России. Мы считаем, будет справедливо, если все разнообразие рыбопродукции, которая производится предприятиями Приморья, а также перегружается в наших портах, будет представлено на специализированном рынке в столице Дальневосточного федерального округа – во Владивостоке», – подчеркнул Георгий мартынов.

Он напомнил, что специализированные рынки бывают двух типов: розничные и оптовые, японского типа. «В Японии это место, где проводятся аукционы по продаже тунцов, крабов, другой деликатесной продукции; где заключаются оптовые и мелкооптовые сделки. Основные покупатели на рыбном рынке – это представители ресторанов, магазинов и других торговых предприятий. Рыбные рынки Японии начинают свою работу с 4 часов утра, и, как правило, к 8 утра все торговые сделки уже заключены. После этого свежая продукция поступает в торговые сети и на предприятия общественного питания», – рассказал собеседник Fishnews.

Сейчас во Владивостоке предлагают реализовать проект рынка, где жители и гости города смогут приобрести свежую рыбу и морепродукты, переработанную рыбопродукцию в розницу. Выделенное место на берегу бухты Золотой Рог как раз очень хорошо подходит для рынка такого типа, считает президент АРПП.

Однако, по его мнению, Владивостоку нужны рынки обоих типов. При этом, отметил Георгий Мартынов, если идея розничного рынка успешно реализуется, то разговоры об оптовом поутихли.

«Администрация Приморского края выделила под такой рынок подходящее место – на Второй речке, рядом с Владивостокским рыбокомбинатом, – обратил внимание глава ассоциации. – Согласитесь, что на рынок первого типа вряд ли приедут предприниматели из Уссурийска, Хабаровска и других городов за рыбой для своих торговых сетей. А вот на оптовом рынке любой предприниматель сможет купить несколько ящиков рыбы или морепродуктов от производителя».

Как сообщил Георгий Мартынов, уже существует концептуальный проект создания мелкооптового рыбного рынка. «Тут необходима помощь администрации Приморского края и мэрии в подведении различных коммуникационных сетей (воды, электричества) и в решении одной из главных проблем – очистных сооружений, – подчеркнул президент АРПП. – Мы надеемся, что и этот проект совместными усилиями будет реализован. Он успешно впишется в губернаторскую программу «Приморская рыба».

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