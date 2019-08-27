Новости
Начала работу специальная интернет-платформа для сбора предложений в Стратегию развития Арктической зоны РФ - arctic2035.ru

Предложения по развитию Арктики принимают онлайн

Начала работу специальная интернет-платформа для сбора предложений в Стратегию развития Арктической зоны РФ. Уже выдвинуты инициативы по обеспечению регулярного судоходства на Севморпути, созданию современной научно-исследовательской инфраструктуры.

О запуске сайта arctic2035.ru рассказал на пресс-конференции заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

Он напомнил, что с начала года президент Владимир Путин поставил целый ряд новых задач по развитию Арктической зоны РФ.

«Речь идет о создании системы преференций, которая может сделать экономическую деятельность в Арктике эффективной, а значит и привлекательной. Это в свою очередь нужно для создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций, развития малого и среднего бизнеса. Вторая задача касается повышения качества жизни в Арктике до уровня не ниже среднероссийского. Третья задача связано с развитием Северного морского пути как глобального транспортного коридора. Есть целый ряд и других вопросов, ответы на которые нам предстоит найти в рамках подготовки новых документов стратегического планирования в отношении российской Арктики», – сказал Александр Крутиков.

Замминистра уточнил, что речь идет о трех документах, подготовка которых уже началась: Основах государственной политики РФ в Арктике до 2035 г., Стратегии развития Арктической зоны до 2035 г. и новой госпрограмме Социально-экономическое развитие Арктической зоны.

По словам Александра Крутикова, на экспертной онлайн-площадке «дальше будет вестись обсуждение предложений в эти документы». Он подчеркнул, что Минвостокразвития со своей стороны готово «всячески эти предложения в своей работе учитывать».

Генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Борис Тарасов отметил, что оставить предложения может любой желающий после регистрации по номеру мобильного телефона.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сейчас на платформе собраны 23 предложения. В их числе – инициативы в области экологии, науки, инфраструктуры.

Александр Крутиков на пресс-конференции добавил, что обсуждение стратегии пройдет и во всех арктических регионах. Планируется, что в новой стратегии каждый регион будет отмечен отдельно с точки зрения его целей развития и перспектив, пишет пресс-служба министерства.

Отдельную сессию, посвященную законодательному обеспечению развития российской Арктики, предполагается провести на ВЭФ 5 сентября.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний восток
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

Присмотрим и за аукционами, и за доходами в бюджет

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Герман ЗВЕРЕВ

Сколько стоит рыбная отрасль России?

Все материалы

Интервью

Менеджер по продажам Skaginn 3X в России и СНГ Петур Якоб ПЕТУРССОН. Фото предоставлено компанией Skaginn 3X

Менеджер по продажам Skaginn 3X в России и СНГ

Петур Якоб ПЕТУРССОН

Современные жемчужины Тихого океана

Генеральный директор Архангельского тралового флота Алексей ЗАПЛАТИН

Генеральный директор Архангельского тралового флота

Алексей ЗАПЛАТИН

Инвестпрограмма АТФ – это деньги крабового бизнеса

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений КАЦ

Директор депрыбхоза Министерства сельского хозяйства России

Евгений КАЦ

По правилам рыболовства предстоит большая работа

Генеральный директор компании «Океанрыбфлот» Евгений НОВОСЕЛОВ

Генеральный директор компании «Океанрыбфлот»

Евгений НОВОСЕЛОВ

Увеличиваем присутствие на российском рынке

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Во Владивостоке нужно представить все дары наших морей

Руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Сергей МАСЛЕННИКОВ

Руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН

Сергей МАСЛЕННИКОВ

Инструмент для оперативного управления ООПТ нужен Приморью

Все материалы

Крупным планом

Вслед за крабами на торги могут последовать и другие объекты промысла

Система пошла вразнос

«Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

«Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

Несмотря на компактность модульного завода, вся логистика продукта и тары здесь осуществляется по транспортерным линиям

Рыбопереработка в контейнерах? 120 тонн не проблема!

На Восточном экономическом форуме проект завода в Устьевом главе Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ представил гендиректор «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Инвестквоты с сюрпризом

Все материалы

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.