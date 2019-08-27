27 августа 2019 года

Предложения по развитию Арктики принимают онлайн

Начала работу специальная интернет-платформа для сбора предложений в Стратегию развития Арктической зоны РФ. Уже выдвинуты инициативы по обеспечению регулярного судоходства на Севморпути, созданию современной научно-исследовательской инфраструктуры.

О запуске сайта arctic2035.ru рассказал на пресс-конференции заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

Он напомнил, что с начала года президент Владимир Путин поставил целый ряд новых задач по развитию Арктической зоны РФ.

«Речь идет о создании системы преференций, которая может сделать экономическую деятельность в Арктике эффективной, а значит и привлекательной. Это в свою очередь нужно для создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций, развития малого и среднего бизнеса. Вторая задача касается повышения качества жизни в Арктике до уровня не ниже среднероссийского. Третья задача связано с развитием Северного морского пути как глобального транспортного коридора. Есть целый ряд и других вопросов, ответы на которые нам предстоит найти в рамках подготовки новых документов стратегического планирования в отношении российской Арктики», – сказал Александр Крутиков.

Замминистра уточнил, что речь идет о трех документах, подготовка которых уже началась: Основах государственной политики РФ в Арктике до 2035 г., Стратегии развития Арктической зоны до 2035 г. и новой госпрограмме Социально-экономическое развитие Арктической зоны.

По словам Александра Крутикова, на экспертной онлайн-площадке «дальше будет вестись обсуждение предложений в эти документы». Он подчеркнул, что Минвостокразвития со своей стороны готово «всячески эти предложения в своей работе учитывать».

Генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Борис Тарасов отметил, что оставить предложения может любой желающий после регистрации по номеру мобильного телефона.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сейчас на платформе собраны 23 предложения. В их числе – инициативы в области экологии, науки, инфраструктуры.

Александр Крутиков на пресс-конференции добавил, что обсуждение стратегии пройдет и во всех арктических регионах. Планируется, что в новой стратегии каждый регион будет отмечен отдельно с точки зрения его целей развития и перспектив, пишет пресс-служба министерства.

Отдельную сессию, посвященную законодательному обеспечению развития российской Арктики, предполагается провести на ВЭФ 5 сентября.

Fishnews