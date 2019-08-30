30 августа 2019 года

Игорь Артемьев: Почему рыбная квота достается бесплатно?

Рыбные квоты должны распределяться на аукционах, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Он выразил недоумение по поводу того, что сейчас бизнес получает лимиты бесплатно.

Руководитель ФАС Игорь Артемьев выступил с докладом о состоянии конкуренции на заседании правительства 29 августа (стенограмма размещена на сайте кабмина). Говоря о задачах и проблемах, глава антимонопольной службы обратил внимание на непростую ситуацию с продажами государственного имущества. Он упомянул и природные ресурсы, «которые мы раздаем бесплатно, без конкурентных процедур во многих случаях, и кто-то обогащается, создается неконкурентная среда».

Как сообщает корреспондент Fishnews, эту тему Игорь Артемьев продолжил на брифинге.

«Посмотрите, сколько у нас неконкурентных процедур при продажах имущества. Рыбная квота – достается бесплатно. Кому? Почему? Почему там не провести аукцион? Мы об этом много лет говорим», - отметил руководитель ФАС.

Накануне Федеральная антимонопольная служба предложила новые пункты в дорожную карту по развитию конкуренции. Это распределение не менее 50% объема квот, ранее предоставлявшегося по историческому принципу, на электронном аукционе, а также торги для увеличенного объема общего допустимого улова.

Отраслевые объединения восприняли инициативу негативно. Ранее федеральные власти обещали, что торги предусмотрят только для краба, но рыбаки все равно опасаются, что вслед за ним на аукционы отправятся и другие объекты.

Fishnews