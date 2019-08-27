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Инициатива ФАС по распространению аукционного принципа ожидаемо вызвала негативную реакцию рыбацкого бизнеса

Рыбаки предлагают выводить обсуждения в публичную плоскость

Инициатива ФАС по распространению аукционного принципа ожидаемо вызвала негативную реакцию рыбацкого бизнеса. Необходимо, чтобы антимонопольная служба прокомментировала свои предложения, считают в отраслевых объединениях.

Напомним, что Федеральная антимонопольная служба предложила новые пункты в дорожную карту по развитию конкуренции. Это распределение не менее 50% объема квот, ранее предоставлявшегося по историческому принципу, на электронном аукционе, а также торги для увеличенного объема общего допустимого улова.

Свое отношение к аукционной практике отраслевые объединения из разных регионов уже выказывали, когда дорожная карта по развитию конкуренции только вышла. План мероприятий тогда предусмотрел пункты не только о продаже на торгах крабовых квот, но и о регулярном – раз в три-пять лет – выделении на электронном аукционе части квот из ранее распределявшегося по историческому принципу объема. При этом в дорожной карте не уточняется, о каких видах водных биоресурсов идет речь.

«Рыбаки не раз говорили о последствиях изменения базовых принципов законодательства – это не только огромные финансовые потери предприятий, но и остановка инвестиционных проектов, снижение эффективности освоения менее рентабельных видов водных биоресурсов, ограничение социальных направлений деятельности, в частности сокращение рабочих мест», - напоминает президент ВАРПЭ Герман Зверев.

В апреле стало известно о письме, которое Минсельхоз направил в ФАС. Министерство сообщило, что изучило вопрос о продаже всего объема квот для промысла на торгах и пришло к выводу о негативном влиянии такого способа распределения на развитие отрасли.

Позицию о нецелесообразности отмены исторического принципа подтвердили и представители органов государственной власти, выступившие на Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса, отметил руководитель ассоциации.

«Но уже тогда было ясно, что официальных заявлений недостаточно, поэтому в рамках решения делегатов конференции было направлено обращение в адрес председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с просьбой исключить из дорожной карты по развитию конкуренции в российской экономике на 2018 – 2020 годы пункт, согласно которому часть квот на вылов водных биоресурсов будет с периодичностью 3-5 лет выставляться на аукционы. Глава правительства принял положительное решение по данному вопросу», - подчеркнул Герман Зверев.

Инициативу ФАС о распространении аукционного принципа рыбацкое сообщество восприняло крайне негативно, комментирует президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Он также напомнил: федеральные власти обещали, что торги предусмотрят только для краба. «Мы не понимаем, почему такая инициатива родилась, - сказал руководитель АРСО о новых предложениях антимонопольного ведомства. – Мы очень надеемся, что эта идея не будет поддержана теми людьми, которые говорили, что квоты по остальным видам водных биоресурсов не будут выставляться на аукцион».

Отраслевое сообщество изначально, еще когда только появилась информация о перераспределении крабовых квот, опасалось, что на торги последуют и другие объекты промысла, обратил внимание президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков. «Ящик Пандоры открыт – и закрыть его, похоже, некому», - считает руководитель АЯП.

Новые инициативы антимонопольной службы, в том числе распределение через некие аукционы увеличения по ОДУ, с рыбацким бизнесом не обсуждались, сообщил Fishnews Вячеслав Бычков.

«Исторический принцип существует в разных юридических проявлениях во всех рыболовных державах, - подчеркнул Герман Зверев. – Он доказал свою эффективность и в России: растут инвестиции и налоговые поступления отрасли, в отдаленных прибрежных регионах работают и развиваются предприятия, которые просто обанкротятся при аукционном перераспределении квот каждые 3-5 лет».

Президент ВАРПЭ отметил, что исторический принцип — «это не мертвая юридическая форма, а динамичный политэкономический механизм». «Наряду с этим рыбацкое сообщество предлагало и предлагает такие способы повышения природной ренты в рыбной отрасли, которые не разрушают бизнес, а развивают его. Мы рассчитываем, что позиция отраслевого сообщества, Минсельхоза, Росрыболовства, Совета Федерации, Госдумы и Правительства Российской Федерации все-таки будет услышана Федеральной антимонопольной службой», - заявил руководитель Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

По мнению руководителей отраслевых объединений, важно, чтобы ФАС публично прокомментировала свои предложения. «Общественный совет при Росрыболовстве обратился к Общественному совету при ФАС и предложил совместно обсудить эту тему. Мой коллега - глава Общественного совета при ФАС Андрей Шаронов - согласен с нашим предложением», - сообщил Герман Зверев.

Fishnews

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