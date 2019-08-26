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ФАС активно выступает с предложениями по регулированию в рыболовстве. Фото с сайта антимонопольной службы

ФАС предложила активнее использовать аукционы

Перераспределить не меньше 50% от объема квот на электронном аукционе предлагает Федеральная антимонопольная служба. Еще одна инициатива ведомства – торги для прибавки по общему допустимому улову.

ФАС подготовила изменения в дорожную карту по развитию конкуренции в разных отраслях, утвержденную правительством в августе 2018 г. В частности, предлагаются новые пункты в раздел по рыбохозяйственному комплексу:

– Распределение не менее 50% объема квот, ранее предоставлявшегося по историческому принципу, на электронном аукционе;

– распределение увеличенного объема ОДУ в случаях, установленных правительством, на электронном аукционе.

Планируется, что за исполнение этих пунктов будут отвечать Минсельхоз, Росрыболовство и ФАС. По пункту об общем допустимом улове в числе исполнителей также указана ФСБ. Предлагаемый срок реализации – это 2019 – 2020 гг.

Как стало известно Fishnews, предложения ФАС направлены на рассмотрение в федеральные органы исполнительной власти. Некоторые ведомства уже согласовали изменения.

Напомним, что пунктом 3 раздела «Рыбохозяйственный комплекс» дорожной карты предусмотрено, что Минсельхоз, Росрыболовство и ФАС должны подготовить предложения о регулярном – раз в три-пять лет – выделении на электронном аукционе части квот из ранее распределявшегося по историческому принципу объема. При этом в дорожной карте не уточняется, о каких видах водных биоресурсов идет речь.

Сейчас уже принят закон о распределении на торгах квот вылова крабов. В Минсельхозе и Росрыболовстве ранее заявляли, что не поддерживают распространение аукционного механизма на другие виды ВБР.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в июне поддержал предложение исключить из плана мероприятий пункт о регулярном перераспределении части квот на электронных торгах. При этом глава правительства добавил, что работу в рамках уже имеющихся решений нужно продолжить.

«Слова, сказанные на высшем уровне, через месяц уже могут ничего не значить. Теперь отрасли приходится жить одним днем. Такое происходит, наверное, впервые за всю историю советского и российского рыболовства. Мы живем в очень интересное время – о какой-либо плановой работе речи уже вообще не идет», – считает председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

Fishnews

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НазадМетки: ОДУФАСкрабправительстворосрыболовство
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