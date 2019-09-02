02 сентября 2019 года

Рыбаки развивают портовую инфраструктуру на Сахалине

В рыбном хозяйстве Сахалинской области реализован знаковый проект: компания «Оплот мира» в сотрудничестве с «Далькреветкой» запустила новый современный холодильник, рассчитанный на хранение до 2 тыс. тонн продукции из водных биоресурсов.

Ленточку на церемонии открытия перерезали генеральный директор компании «Оплот мира» Роман Касьянов, руководитель ФГУП «Нацрыбресурс» Сергей Харьков и глава агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Рыбаки в сжатые сроки – всего около года – построили склад-холодильник, позволяющий сохранять полезные свойства добываемых морепродуктов, отметил Иван Радченко. Предприятие должно помочь в обеспечении качественной продукцией жителей региона. «Компания «Оплот мира» активно участвует в региональном проекте «Доступная рыба», - сообщил Fishnews руководитель агентства по рыболовству.

Температурные условия на новом холодильнике позволят соблюсти специфику хранения креветки, рассказал Роман Касьянов. Гостям показали камеру, в которой поддерживается температура минус 40 градусов.

Предприниматели также уже отремонтировали арендованный причал. Такая работа – хороший пример того, как арендаторы гидротехнических сооружений выполняют обязательства по развитию портовой инфраструктуры, заявил врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Сергей Харьков. Также в Невельске такую работу ведут компании СТК, «Невельский судоремонт». Таким образом, реализуется принцип государственно-частного партнерства, считает руководитель Нацрыбресурса.

«Сахалин действительно может гордиться своими предприятиями, производством, инвесторами, которые поставляют продукцию в том числе и на внутренний рынок», - отметил на открытии холодильника в Невельске президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Проект он назвал знаковым для региона.

Правительство Сахалинской области всегда готово поддержать инвесторов, которые вкладывают силы и средства в развитие, подчеркнул, в свою очередь, Иван Радченко.

Fishnews