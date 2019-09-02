02 сентября 2019 года

Власти решили разобраться с требованиями к кунгасам

Проблема требований транспортной безопасности для вспомогательного флота, задействованного на промысле, нормативно так и не урегулирована. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев дал поручение по решению этого вопроса.

Напомним, что проблемой для рыбопромышленных предприятий стало требование о наличии документов, подтверждающих соответствие судовладельца требованиям МКУБ, а также свидетельства об управлении безопасностью (СвУБ) для вспомогательного флота. Сначала о непростой ситуации заявили в Сахалинской области, однако затем выяснилось, что пограничные органы предъявляют такие же претензии и в Хабаровском крае. Угроза остановки промысла вызвала резонанс в СМИ.

Вопрос был поднят на межведомственном совете по организации путины, который проводил в июле министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Пограничная служба тогда подтвердила, что знает о проблеме со вспомогательным флотом и настроена обеспечить возможность промысла.

Как сообщает корреспондент Fishnews, глава Минсельхоза по итогам совещания поручил подготовить предложения по исключению судов рыбопромыслового флота, подлежащих госрегистрации, с длиной не более 12 м в части освидетельствования на соответствие требованиям МКУБ.

Такая задача поставлена заместителю министра – руководителю Росрыболовства Илье Шестакову. Срок реализации поручения – 10 сентября.

Fishnews