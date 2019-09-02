02 сентября 2019 года

Морскую стратегию обновили

Правительство утвердило в новой редакции Стратегию развития морской деятельности России до 2030 г. Существенное внимание в документе уделили рыболовству и аквакультуре, научной деятельности, судостроению, подготовке кадров, экологии.

Документ утвержден распоряжением Правительства РФ от 30 августа 2019 г. № 1930. В обновленной стратегии уточнены прогнозные значения целевых показателей II этапа и определены прогнозные значения целевых показателей ее III этапа, обратили внимание в пресс-службе кабмина. В предыдущей редакции этого не было – только перспективные пути развития.

Начальный вариант стратегии приняли в 2010 г. В 2015 г. президент Владимир Путин утвердил обновленную Морскую доктрину РФ, после чего началась работа над новой редакцией морской стратегии.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в опубликованной части новой редакции документа существенное внимание уделено вопросам освоения и сохранения ресурсов Мирового океана, развития рыболовства и аквакультуры, морских наук, судостроения. Также к приоритетным направлениям отнесено развитие приморских территорий и прибрежных акваторий, подготовка кадров.

В опубликованной части не уточняется, был ли документ согласован с действующей Стратегией развития рыбохозяйственного комплекса до 2020 г. или готовящейся Стратегией развития рыбохозяйственного комплекса России до 2030 г., а также стратегиями развития приморских регионов.



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