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Сахалинские власти содействуют рыбакам в переоформлении участков

Агентство по рыболовству Сахалинской области отслеживает процесс переоформления договоров на рыбопромысловые участки. На сайте ведомства размещены примерные формы заявлений и другая необходимая информация, рассказал глава агентства Иван Радченко.

В этом году договоры о закреплении рыбопромысловых участков должны быть переоформлены на договоры на рыболовные участки. Прием заявлений на переоформление открылся 26 августа и продлится до 15 октября 2019 г. Процедура регламентирована приказом Минсельхоза РФ от 25 июля 2019 г. № 442.

Сахалинская область, как и другие регионы, приступила к заявочной кампании. Региональное агентство по рыболовству опубликовало информацию о порядке заключения договора на своем сайте, рассказал руководитель ведомства Иван Радченко. «Мы также проинформировали глав муниципальных образований, чтобы они на местах также проработали этот вопрос», - отметил собеседник Fishnews.

Иван Радченко обратил внимание, что на сайте Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства (в СКТУ должны подаваться документы от пользователей участков) размещены примерные формы заявлений. В законодательстве такие формы не утверждены, но образец обобщает информацию, которая, согласно приказу, требуется от рыбаков. Таким образом, создается ориентир для заявителей.

«Мы этот образец на своем сайте также разместили, чтобы рыбакам было проще», - рассказал глава областного агентства.

По словам Ивана Радченко, агентство отслеживает процесс переоформления и готово помочь пользователям без сбоев пройти процедуру, от которой зависит возможность продолжения промысла.

Для кого остаются участки

Напомним, что рыболовные участки предусмотрены для промышленного рыболовства во внутренних водах, кроме внутренних морских вод РФ. Исключение – добыча анадромных видов рыб (к ним относятся и тихоокеанские лососи). В этом случае участки выделяются во внутренних водах и в территориальном море. Также закон предусматривает выделение участков для традиционного рыболовства КМНС и организации спортивно-любительского лова.

Переоформить участки пользователи смогут без торгов (т.е. без конкурсов или аукционов).

Fishnews

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