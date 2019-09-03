03 сентября 2019 года

«Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

Госорганы до сих пор так и дали четкого единого ответа на вопрос, какие же задачи для развития рыбного хозяйства позволят решить манипуляции с квотами, считает председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

При введении квотных аукционов чиновники сначала объявили, что таким образом будет развиваться конкуренция. Были озвучены и планы по пополнению бюджета: Росрыболовство спрогнозировало поступление свыше 100 млрд рублей.

«И, как ни странно, чиновники по-прежнему считают, что в результате манипуляций по изъятию сначала квот, а потом и денег из отрасли продукция почему-то должна стать для российских граждан дешевле», – назвал еще одно обоснование, которое озвучивают госорганы, Эдуард Климов.

Однако о том же росте конкуренции говорить не приходится. «Бывшие владельцы квот, на самом деле на аукционах вас никто не ждет. Потому что какая это конкуренция, если вы просто еще раз, даже за большие деньги, выкупите свои же квоты? И где же новые игроки? Это называется не повышение конкуренции, а снижение капитализации», – отметил руководитель медиахолдинга.

Этот сигнал, по мнению Эдуарда Климова, прочитан многими рыбаками: не надо идти на аукционы, дайте купить квоты другим. Пусть приходят, пусть покажут, как надо работать.

«Сегодня рыбаки становятся разменной монетой, у них появляются все новые и новые обременения. Начали с того, что переложили на них ответственность за развитие отечественного судостроения и судоремонта, – полагает Эдуард Климов. – Какие требования будут завтра – вообще трудно предположить. Не стройте там – стройте здесь. Не продавайте сюда – продавайте туда. Не продавайте это, продавайте то».

Невозможно даже представить, какое отношение имеют эти манипуляции с квотами к развитию рыбохозяйственного комплекса страны, считает эксперт. «К увеличению поступлений в бюджет – да. К увеличению доходности банковской деятельности – безусловно. К развитию смежных отраслей – возможно. К доступности рыбы и морепродуктов для населения России это никакого отношения не имеет», – уверен он.

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