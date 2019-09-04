04 сентября 2019 года

Американскому кальмару стало тяжелее «проскользнуть» в КНР

С 1 сентября Китай увеличил пошлины на ряд водных биоресурсов, ввозимых из Соединенных Штатов. Наибольший ущерб понесли экспортеры кальмара.

Очередное повышение пошлин – до 35% - состоялось для поставляемых в КНР американских лосося, трески, лобстера, кальмара и минтая, сообщает корреспондент Fishnews. Сырья для реэкспорта «торговая война» пока не коснулась.

Наибольший ущерб среди экспортеров США понесли те, кто продает в Китай кальмара, пишет Undercurrent News: к уже существующему обременению в 27% (пошлина + НДС) добавилась дополнительная пошлина в 35%. Издание считает, что американские поставщики кальмара могут повторить судьбу коллег, занимающихся разведением лобстера.

США же, по информации Undercurrent News, увеличили на 25% пошлины на импорт товаров из Китая общей стоимостью 250 млрд долларов, а с октября тарифы вырастут до 30%. Под это увеличение попадут, в частности, креветка, тунец, тиляпия и красный плавающий краб.

3 сентября Федеральный реестр Соединенных Штатов определил 17-дневный срок для публичных комментариев по новым тарифам. Представители отрасли недовольны столь коротким сроком. Кроме того, отмечают, что намеченное на 1 октября повышение пошлин совпадает с 70 летней годовщиной создания КНР - это вполне может быть воспринято китайской стороной как дополнительное оскорбление.

Fishnews