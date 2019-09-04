04 сентября 2019 года

Законодательные встряски отпугнули инвесторов

АТФ отказался от строительства рыбоперерабатывающего завода под инвестквоты стоимостью 1,5 млрд рублей. В компании считают, что непредсказуемость законодательных изменений не позволяет осуществлять крупные долгосрочные инвестиции в основные фонды.

Соответствующее письмо Архангельский траловый флот направил в Федеральное агентство по рыболовству. В конце июня компания приняла участие в аукционе на понижение , по результатам которого получила право на закрепление квот трески и пикши в обмен на строительство рыбоперерабатывающего завода большой мощности. 27 августа от Росрыболовства поступил проект договора о закреплении и предоставлении долей инвестквот, однако АТФ уведомил, что вынужден отказаться от подписания соглашения, как и от инвестиций в строительство завода на общую сумму около 1,5 млрд рублей.

«В условиях непредсказуемости законодательных изменений совет директоров АО «Архангельский траловый флот» принял решение отложить все запланированные инвестиционные проекты компании, в том числе строительство рыбоперерабатывающего завода (объекта инвестиций типа П) по программе инвестквот», — сообщил гендиректор АТФ Алексей Заплатин.

В компании считают, что крупные долгосрочные инвестиции нуждаются в стабильности законодательной базы, но текущую ситуацию в отрасли нельзя назвать позитивным деловым климатом. С начала действия программы инвестквот были приняты поправки в закон о рыболовстве, существенно ухудшающие положение компаний, включившихся в инвестиционный процесс. Из-под действия программы были выведены все виды крабов, при этом введен новый вид квот, наполовину уменьшающий объемы краба у компаний, которые исторически вели добычу этого ресурса. А затем было принято решение о продаже этих квот на электронных аукционах .

Росрыболовство неоднократно заверяло, что новый порядок не коснется крабовых квот, которые были проданы на открытых аукционах в 2009–2018 гг. Тем не менее согласно нормативным актам, выпущенным правительством, в перечень видов крабов, по которым через месяц планируется проводить аукционы, включен краб-стригун опилио Баренцева моря. Хотя аукцион по этому виду как впервые вводимому в промысел прошел только в 2016 г. Зато по каким-то причинам избежали аукционов крабовые квоты в ряде районов Дальнего Востока, проданные с торгов в 2016-2017 гг.

В этом свете бизнесу сложно полагаться на заявления регулятора, что практика повторных аукционов не будет распространена и на рыбные квоты. Есть сведения, что в правительстве активно прорабатывается вопрос введения аукционов на квоты на вылов рыбы и продажу через аукцион любого повышения ОДУ, что полностью меняет основные принципы отраслевого законодательства, сообщили Fishnews в АТФ.

Несмотря на отказ от берегового завода Архангельский траловый флот остается активным участником программы инвестквот. По его заказу на Выборгском судостроительном заводе ведется строительство четырех крупнотоннажных траулеров общей стоимостью 17 млрд. рублей. В компании подтвердили, что о закрытии судостроительного проекта речь пока не идет.

Ранее группой СЗРК, в состав которой входит АТФ, были заключены шесть контрактов (плюс еще четыре в опционе) на строительство краболовных судов в Выборге на общую сумму около 26 млрд. рублей, но из-за законодательных изменений, вводящих крабовые аукционы, реализация этого проекта заморожена.

Fishnews