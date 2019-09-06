06 сентября 2019 года

Строительство завода под инвестквоты прокредитует Сбербанк

Сбербанк профинансирует строительство рыбоперерабатывающего завода «Русский минтай» на Дальнем Востоке для РРПК. Соглашение об этом подписали на полях Восточного экономического форума.

Подписи под документом поставили генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Федор Кирсанов и заместитель председателя Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России» Марина Перебейнус. Как сообщает корреспондент Fishnews, соглашение позволит выбирать средства по заключенному в декабре 2018 г. кредитному договору на строительство завода береговой переработки минтая и иных видов рыб большой мощности.

«Со Сбербанком у компании сложились надежные, долгосрочные отношения сразу по нескольким направлениям, - прокомментировал Федор Кирсанов. – Высокое доверие финансового партнера основано на глубоком погружении во все детали и специфику нашего бизнеса. Специалисты банка лично знакомятся не только с цифрами на бумаге, но и с ходом строительства объектов инвестиций непосредственно на строительной площадке».

Проект «Русский минтай» реализуется в рамках участия в госпрограмме инвестиционных квот (объект инвестиций типа «М»). Планируется, что общие вложения в строительство составят около 1,5 млрд рублей. После ввода в эксплуатацию завода ООО «Русский минтай» рассчитывает получить дополнительные квоты на добычу минтая и сельди. В сутки предприятие будет производить более 100 тонн готовой продукции из минтая и свыше 20 тонн рыбной муки и жира.

Fishnews