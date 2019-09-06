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Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ на сессии Восточного экономического форума

Герман Зверев: «Инвестиционная пятилетка» может стать «пятилеткой изъятия квот»

О ключевых рисках для реализации инвестиционных проектов в рыбной отрасли на профильной сессии в рамках ВЭФ рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Первый из них – это некоторое отклонение от графика проектов по строительству судов в рамках программы инвестквот. «Это видно уже сейчас, по тому, как происходит строительство. В этом нет большой трагедии, если будут внесены необходимые изменения в постановления правительства, устанавливающие требования к объектам инвестиций, к срокам реализации. И, конечно, такой документ должен быть подготовлен и, насколько нам известно, он готовится и выйдет в ближайшее время», - сообщил президент ВАРПЭ.

Второй риск связан с постановлением правительства от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ». С 1 июля 2020 г. судно будет признаваться построенным на отечественной верфи, если главный двигатель, пропульсивная установка российского производства. В таком случае все суда, которые должны быть построены по итогам крабового аукциона, необходимо заложить в течение следующих 10 месяцев.

«В ином случае возникает риск непризнания такого судна построенным на российской верфи. Следовательно, нужно посмотреть 719-е постановление, подумать над этим», - обратил внимание Герман Зверев.

Третий риск – несвоевременное предоставление инвестиционной квоты. Пока это несистемная угроза, но первые участники программы уже столкнулись с этой проблемой.

Но самый главный риск – это угроза изъятия права на промысел. «Инвестиционная пятилетка», которая нас ждет, может стать как раз такой «пятилеткой изъятия квот», - предостерег руководитель ассоциации.

Это может происходить, как в шахматах, в три хода. «2021 год – одна из версий – принимаются решения о выставлении на аукционы второй половины квот по крабу. То, что это может произойти, мы видим по корректировке постановления в этом году. 2023 год – по предложению ФАС на аукцион выставляется половина ОДУ минтая, сельди, трески, пикши. И 2024 год – принимается закон (проект закона такого есть) о том, что по окончании срока действия договоров на рыболовные участки вновь сформированные, новые договоры заключаются путем аукционов в электронной форме. А это все лососевые участки», - прокомментировал Герман Зверев.

В связи с этим он предложил включить в перечень поручений по итогам ВЭФ такую формулировку: Правительству РФ обеспечить стабильные условия хозяйствования, включая закрепление долей квот добычи водных биоресурсов для рыбопромышленных предприятий, реализующих инвестиционные проекты начиная с 2016 г. «На мой взгляд, это решение создало бы для инвестиционных проектов серьезную прочность», - подчеркнул глава ВАРПЭ.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по итогам сессии решено подготовить обращение к вице-премьеру – полпреду президента в ДФО, чтобы Юрий Трутнев передал предложения главе государства Владимиру Путину.

Fishnews

  • Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ на сессии Восточного экономического форума
  • Отдельную сессию ВЭФ посвятили инвестициям в отрасль
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