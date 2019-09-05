05 сентября 2019 года

Как улучшить программу инвестквот, решали на ВЭФ

Изменения программы инвестиционных квот обсуждались на сессии в рамках Восточного экономического форума. Подходы нужно сделать более гибкими, отметили представители компаний. Ряд вопросов, действительно, важно решить, но государство вправе требовать реализации тех проектов, что были заявлены, прокомментировал регулятор.

Программа предоставления квот под строительство рыбопромысловых судов и береговых заводов была запущена в 2017 г. Практика показала, что механизм нужно сделать более гибким. Об этом представители бизнеса говорили и на ВЭФ – на сессии, посвященной вложениям в отрасль, сообщает корреспондент Fishnews.

Правила предоставления инвестиционных квот очень жесткие, в частности, нет возможности сменить генерального подрядчика, обратил внимание руководитель компании «Невод» Олег Мячин.

Призвал регулятора к большей гибкости и управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов. По его мнению, в постановлениях правительства предусмотрены достаточно жесткие условия по техническим вопросам, между тем в процессе реализации проектов неизбежны изменения.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев назвал три серьезных риска для инвесторов. Первый связан с тем, что существенная часть проектов по строительству судов слегка выйдет из графика. «Это видно уже сейчас, по тому, как происходит строительство. В этом нет большой трагедии, если будут внесены необходимые изменения в постановления правительства, устанавливающие требования к объектам инвестиций, к срокам реализации», - заявил руководитель ассоциации. Такой документ, по информации бизнеса, уже готовится, отметил глава объединения.

Второй риск связан с постановлением правительства от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ». С июля 2020 г. для того, чтобы судно признавалось построенным на российских верфях, будет действовать требование об отечественном производстве главного двигателя, пропульсивной установки. Получается, что более 40 судов, которые должны быть построены по итогам крабового аукциона, нужно будет заложить в ближайшие 10 месяцев, обратил внимание Герман Зверев. Необходимо подумать над требованиями постановления, заявил президент ВАРПЭ.

Следующий риск – это несвоевременное предоставление инвестиционных квот. Он пока не является системным, но серьезно беспокоит предприятия, которые рассчитывают на определенные условия реализации свои проектов.

Однако самые главные угрозы – это лишение доступа к ресурсу. И предстоящий период как раз может стать такой «пятилеткой изъятия», предостерег Герман Зверев. Он рассказал о возможном негативном сценарии, на который наталкивают уже озвученные инициативы. Так, по одной из версий развития событий, в 2021 г. могут выставить на торги вторую половину квот по крабам. 2023 г. – по предложению ФАС на аукционы отправится половина общего допустимого улова минтая, сельди, трески и пикши (по этим объектам как раз и выделяются инвестквоты). И 2024 г. – перераспределение на аукционах рыболовных участков.

Руководитель ассоциации предложил включить в итоговые предложения сессии следующую формулировку: правительству обеспечить стабильные условия хозяйствования. «На мой взгляд, это решение создало бы для инвестиционных проектов серьезную прочность», - подчеркнул Герман Зверев.

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что ведомство готово к открытому обсуждению с инвесторами возникающих вопросов. Он признал, что можно допустить смену генподрядчика, земельного участка. Возможности по согласованию изменений как раз предлагается закрепить за комиссией по отбору инвестпроектов.

Проект постановления, предусматривающий изменения по механизму инвестиционных квот, находится в высокой степени готовности и в ближайшее время его внесут в правительство, сообщил глава федерального агентства.

При этом, подчеркнул он, риски в программе существуют не только у инвестора, но и у регулятора. Механизм инвестиционных квот вводился, чтобы изменить структуру производства, стимулировать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, напомнил Илья Шестаков.

Инвестиционные квоты – это мера господдержки, подчеркнул он. «Мы вообще-то субсидируем: по определенным направлениям 40, 50% стоимости инвестиционных проектов, - обратил внимание руководитель ФАР. – Поэтому, мне кажется, государство имеет полное право требовать реализации тех инвестиционных проектов, которые были заявлены».

Руководитель Росрыболовства отметил важность поднятого президентом ВАРПЭ вопроса стабильности для инвесторов. Понятно, что от федерального агентства не все зависит, но позиция ведомства остается жесткой: там, где начали реализовываться инвестиционные проекты, никакого другого регулирования быть не должно, сказал Илья Шестаков.

Он отметил, что взгляд федерального агентства на сохранение условий работы в отрасли разделяет и ряд других руководителей, принимающих решения.

Глава Росрыболовства допустил расширение программы инвестквоты на другие объекты промысла, помимо тех, что уже предусмотрены в распоряжении правительства. Прозвучало предложение по креветке, трубачу, кукумарии. Однако руководитель ведомства призвал подходить к вопросу разумно. «Мы эффекта большого не получим. Креветку только начали нормально вылавливать, с ней начали работать. Только компании какую-то, скажем там, частичную рентабельность стали получать. Ну, про ежа я вообще не говорю: водолазное оборудование будем, наверное, тогда субсидировать», - прокомментировал Илья Шестаков.

Если пересматривать список объектов под инвестквоты по принципу «у кого-то что-то забрать и кому-то что-то отдать», то регулятор рыбной отрасли этого не поддерживает, сказал руководитель ФАР.

Fishnews