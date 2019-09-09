09 сентября 2019 года

Добытчики краба берут тайм-аут

Крупнейшие добытчики краба с Сахалина не планируют участвовать в предстоящих торгах, сообщил президент компании «Монерон» Дмитрий Пашов. Планируется посмотреть, как будут развиваться события в отрасли дальше.

Условия для привлечения инвестиций в рыбную отрасль обсуждались на специальной сессии в рамках ВЭФ. Представители добывающего бизнеса озвучили принцип, который давно известен, но не теряет актуальности: основа для вложений – стабильность.

«Самое главное для инвестора – это уверенность в завтрашнем дне», – подчеркнул на сессии президент компании «Монерон» Дмитрий Пашов. Между тем в отрасли постоянно предлагаются новые идеи о доступе к ресурсу, например, активно со своими инициативами выступает ФАС.

За ситуацией в рыбной отрасли пристально следят банки. Всех интересует, как развиваются события. Стабильность нормативной базы, действительно, тот вопрос, который вызывает обеспокоенность, отметил на сессии старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов. В связи с «аукционной крабовой историей» предстоит обеспечить финансирование на срок до 15 лет. «Хорошая новость в том, что у нас такой ресурс есть, мы приняли уже часть решений с 12-летними сроками финансирования. И это достаточно такая, вызывающая, цифра для рынка. Но тем не менее мы идем на это. И нам, конечно, критически важно, чтобы на горизонте 10, 12, 15 лет нормативная база радикально не менялась», – заявил представитель банка.

Как сообщил Fishnews Дмитрий Пашов, крупнейшие сахалинские добытчики краба не планируют участвовать в предстоящем крабовом аукционе. «Мы решили взять тайм-аут, чтобы посмотреть, что будет происходить в законодательном плане и после аукционов в отрасли, на рынке», – рассказал рыбопромышленник.

В отрасли планируется не только внедрять торги по крабу – будет меняться налоговое регулирование, будут вводиться новые ставки сбора за пользование водными биоресурсами.

«Отрасль начинает новую жизнь. Мы приняли решение проанализировать и понять для себя, как нам развиваться дальше», – обратил внимание Дмитрий Пашов.

При этом он подчеркнул, что покидать бизнес не планируется. «Мы остаемся на этом рынке, мы приложили большие усилия для структурирования этого рынка. Но сейчас мы хотим посмотреть: кто придет – и работать дальше», – сказал руководитель компании.

Fishnews