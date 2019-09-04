04 сентября 2019 года

К Владимиру Путину решили обратиться за стабильностью

Позиция Федерального агентства по рыболовству остается прежней – не менять принципы доступа к ресурсу, чтобы обеспечить реализацию инвестиционных проектов в отрасли, заявил замминистра сельского хозяйства – руководитель ФАР Илья Шестаков.

Сессия по вопросам инвестирования в рыбную отрасль прошла на ВЭФ 4 сентября, сообщает корреспондент Fishnews. Вопрос воплощения инвестпроектов сейчас, когда вводятся крабовые аукционы, а ФАС вновь выступает с предложениями по перераспределению ресурса, стоит особенно остро.

Самый главный риск для инвесторов – это риск изъятия ресурса, подчеркнул на сессии президент ВАРПЭ Герман Зверев. Он напомнил о возможном развитии событий - выставлении на торги второй половины квот по крабу, реализации инициатив ФАС по аукционам для рыбных квот, перераспределении рыболовных участков. Руководитель ассоциации предложил включить в итоговые предложения сессии следующую формулировку: правительству обеспечить стабильные условия хозяйствования. «На мой взгляд, это решение создало бы для инвестиционных проектов серьезную прочность», - заявил Герман Зверев.

Вопрос с обеспеченностью ресурсом, действительно, важнейший, согласился замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Понятно, что от федерального агентства не все зависит, но позиция ведомства остается жесткой: там, где начали реализовываться инвестиционные проекты, никакого другого регулирования не должно быть. Единственное – ФАР допускает расширение программы инвестквот на новые объекты.

Руководитель Росрыболовства отметил, что позицию федерального агентства о сохранении условий работы в отрасли разделяют и ряд других руководителей, принимающих решения.

О негативном влиянии нестабильности говорили и другие участники сессии. Неопределенность в отрасли остается, отметил президент ПАО «ТИГР» Сергей Дарькин.

Самое главное для инвестора – уверенность в завтрашнем дне, подчеркнул президент компании «Монерон» Дмитрий Пашов. Между тем ФАС фонтанирует идеями, предлагается вновь включать пункты об аукционах в дорожную карту по развитию конкуренции.

По итогам сессии планируется подготовить обращение к вице-премьеру – полпреду президента в ДФО, чтобы Юрий Трутнев передал предложения главе государства Владимиру Путину. Там планируется отразить и вопрос обеспечения прав инвесторов.

Fishnews