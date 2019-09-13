13 сентября 2019 года

ПИНРО получит нового руководителя

Разногласия с коллективом Полярного филиала ВНИРО урегулированы, считает директор головного института Кирилл Колончин. Кандидатура нового руководителя ПИНРО уже находится на рассмотрении в Росрыболовстве.

Ситуация в ПИНРО обострилась после присоединения к Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). В результате реформы ранее самостоятельные региональные рыбохозяйственные институты стали филиалами ВНИРО.

В июне коллектив Полярного филиала направил руководству ВНИРО, Росрыболовства и Минсельхоза обращение в связи с новым штатным расписанием, по которому большая часть специалистов теряла статус научных сотрудников. Ученые жаловались и на низкие должностные оклады по сравнению с другими филиалами, несмотря на то что ПИНРО базируется в Заполярье.

«Прежнее руководство ПИНРО не смогло объяснить трудовому коллективу будущую перспективу, а также положительные моменты, связанные с объединением в единое всероссийское научное учреждение с мощной региональной научно-исследовательской базой. Многие просто не доверяли руководству филиала, в связи с чем были направлены справедливые обращения в органы власти разного уровня с просьбой прояснить ситуацию и, в случае необходимости, принять управленческие решения», — прокомментировал ситуацию Fishnews директор ВНИРО Кирилл Колончин.

По его словам, с сотрудниками ПИНРО незамедлительно были проведены разъяснительные мероприятия, а в начале июля объявлено об освобождении от должности прежнего руководителя филиала. «При подготовке и согласовании нового штатного расписания филиалов, которое вступило в действие по всем нашим подразделениям с 1 августа текущего года, мы также следовали принципу максимального учета интересов членов трудового коллектива. В итоге базовые оклады сотрудников филиалов выросли в среднем на 50% по сравнению с окладами, которые у них были до объединения региональных рыбохозяйственных институтов под эгидой ВНИРО», – уточнил Кирилл Колончин.

Он подчеркнул, что сейчас спорные моменты, беспокоящие сотрудников Полярного филиала, урегулированы. В качестве эксперимента коллективу ПИНРО предложено самостоятельно определить основные направления реформирования научного подразделения.

«Несмотря на то, что вопросы назначения руководителей филиалов относятся к компетенции дирекции федерального института, мы с уважением отнеслись к решению членов трудового коллектива, которые на заседании 4 сентября проголосовали за стратегию развития филиала и кандидата на должность руководителя, который ее подготовил. Им стал заведующий лабораторией ПИНРО Вячеслав Мухин», — рассказал Кирилл Колончин.

По информации ВНИРО, в настоящее время документы для назначения на должность руководителя Полярного филиала находятся на рассмотрении в Росрыболовстве.

Fishnews