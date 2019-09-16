16 сентября 2019 года

«Рыбное» сотрудничество с Гвинеей будет курировать Василий Соколов

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов назначен представителем РФ в Российско-Гвинейской смешанной комиссии по рыбному хозяйству. Она будет определять условия промысла для флота нашей страны в водах африканской республики.

Заместителем представителя России в этой комиссии стал руководитель представительства федерального агентства в Республике Сенегал Михаил Тарасов. Соответствующее распоряжение правительства – от 11 сентября 2019 г. № 2030 – подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает корреспондент Fishnews.

Смешанная комиссия должна определить условия доступа российских судов к водным биоресурсам в водах Гвинеи, промысел РФ сможет начать в следующем году. Соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства стороны подписали на полях Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге в сентябре 2018 г.

Кроме того, документ предусматривает взаимодействие России и Гвинеи в развитии аквакультуры, технологий добычи и переработки ВБР, подготовке кадров, научных исследованиях, борьбе с ННН-промыслом.

Fishnews