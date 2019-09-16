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Закат в море Лаптевых. В трансарктической экспедиции участвуют и сотрудники ПИНРО. Фото пресс-службы Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

ВНИРО поддерживает объединение научного потенциала в Арктике

Создание в Мурманской области научно-образовательного центра с участием ПИНРО позволит полнее использовать потенциал рыбохозяйственной науки в интересах развития Арктического региона, считают в головном институте.

Задачу по созданию регионального научно-образовательного центра, который объединит Кольский научный центр РАН, Полярный филиал ВНИРО (ПИНРО) и учебные заведения, глава Мурманской области Андрей Чибис озвучил на встрече с президентом в конце августа. В головном отраслевом институте ВНИРО поддерживают эту инициативу.

«В работе центра мы видим дополнительные перспективы для использования мощного научного потенциала ВНИРО в интересах развития арктического региона», — заявил Fishnews директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

Он напомнил, что 10 июля в рамках III Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге между ВНИРО и Северным (Арктическим) федеральным университетом было подписано соглашение о создании аналогичного научно-образовательного центра в Архангельской области.

«Сотрудники Полярного филиала всегда имели научные контакты с институтами РАН и высшими учебными заведениями, выполняли совместные исследования, активно участвовали в преподавательской деятельности. Ведущие ученые института и сегодня преподают в вузах Мурманска и Архангельска, передавая свой опыт и знания студентам и аспирантам», – добавил Кирилл Колончин.

Во ВНИРО отметили, что изучению экосистем и биоресурсов Арктической зоны России в целом уделяется много внимания, в том числе в филиалах института — ПИНРО, ТИНРО, МагаданНИРО и КамчатНИРО. Кроме того, институт активно сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими институтами и университетами, расположенными в этом регионе.

Fishnews

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