16 сентября 2019 года

ВНИРО поддерживает объединение научного потенциала в Арктике

Создание в Мурманской области научно-образовательного центра с участием ПИНРО позволит полнее использовать потенциал рыбохозяйственной науки в интересах развития Арктического региона, считают в головном институте.

Задачу по созданию регионального научно-образовательного центра, который объединит Кольский научный центр РАН, Полярный филиал ВНИРО (ПИНРО) и учебные заведения, глава Мурманской области Андрей Чибис озвучил на встрече с президентом в конце августа. В головном отраслевом институте ВНИРО поддерживают эту инициативу.

«В работе центра мы видим дополнительные перспективы для использования мощного научного потенциала ВНИРО в интересах развития арктического региона», — заявил Fishnews директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

Он напомнил, что 10 июля в рамках III Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге между ВНИРО и Северным (Арктическим) федеральным университетом было подписано соглашение о создании аналогичного научно-образовательного центра в Архангельской области.

«Сотрудники Полярного филиала всегда имели научные контакты с институтами РАН и высшими учебными заведениями, выполняли совместные исследования, активно участвовали в преподавательской деятельности. Ведущие ученые института и сегодня преподают в вузах Мурманска и Архангельска, передавая свой опыт и знания студентам и аспирантам», – добавил Кирилл Колончин.

Во ВНИРО отметили, что изучению экосистем и биоресурсов Арктической зоны России в целом уделяется много внимания, в том числе в филиалах института — ПИНРО, ТИНРО, МагаданНИРО и КамчатНИРО. Кроме того, институт активно сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими институтами и университетами, расположенными в этом регионе.

Fishnews