23 сентября 2019 года

Илья Шестаков: На отрасль стали смотреть другими глазами

Сейчас за счет тех достижений, которые есть у отрасли, и ее потенциальных возможностей можно масштабировать проекты на другие направления, связанные с рыбным хозяйством, считает замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

На отрасли стали смотреть другими глазами, полагает глава Федерального агентства по рыболовству. «Потому что до этого вообще не было понимания, что происходит в рыбном хозяйстве, на какой эффект от работы отрасли могут рассчитывать государство и приморские территории. Скажем так, занимались чем-то – и слава богу. Все было непонятно и серо. Оставался вопрос: вкладывают ли куда-то дальше рыбопромышленники деньги, инвестируют ли?» – поделился своим видением Илья Шестаков в интервью Fishnews.

Теперь, по мнению руководителя Росрыболовства, «ситуация понята, интересна, и безусловно, появились новые вызовы». «Есть и определенные сложности. Проблемы неизбежно возникают при реформировании. Как в русской пословице: лес рубят – щепки летят. Без этого, к сожалению, серьезные структурные преобразования невозможны. Но еще раз хочу сказать, самое важное, что на отрасль смотрят уже по-другому: как на один из драйверов роста, в том числе на Дальнем Востоке», – подчеркнул замминистра сельского хозяйства – глава ФАР.

В рамках ВЭФ на сессии, посвященной инвестициям в рыбную отрасль, представители бизнеса говорили о проблеме зыбкости законодательства. Глава Росрыболовства заявил: там, где начали реализовываться инвестиционные проекты, никакого другого регулирования быть не должно.

«Запущен механизм модернизации, и смешивать разные направления реформирования, которые не пересекаются друг с другом, невозможно. Это будет очень странно выглядеть с точки зрения, наверное, любого управления: если ты осуществляешь какие-то преобразования и в процессе начинаешь проводить вторую реформу, не закончив первую. Мне кажется, надо дождаться итогов первых действий, чтобы принимать дальнейшие решения. Какие-то дополнительные настройки, конечно, могут быть, и я не исключаю, что в рамках механизма инвестиционных квот появятся новые объекты или дополнительные объемы. Но стратегические изменения в тех направлениях, где работают инвестиционные квоты, – неправильно. Это может привести к серьезному коллапсу, во всяком случае, для участников рынка», – заявил Fishnews глава Росрыболовства.

Текст полностью читайте в рубрике «От первого лица» на сайте Fishnews.