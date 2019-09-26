26 сентября 2019 года

В тушение «Петра Житникова» включились новые спасатели

В акватории Южных Курил борются с огнем на плавбазе «Петр Житников», 25 сентября к ней подошло сахалинское спасательное судно «Атлас». Изолированное горящее помещение заливают водой и пеной.

«Петр Житников» (владелец – ХК «Дальморепродукт») загорелся 24 сентября ночью по сахалинскому времени. Большую часть экипажа – 361 человека – эвакуировал рыбацкий флот. Сначала огонь тушила оставшаяся аварийная команда, с моря помогали промысловое судно «Чемпион» и прибывший позднее пограничный сторожевой корабль «Чукотка», которые орошали борта плавбазы.

Вечером 24 сентября к «Петру Житникову» подошел морской спасательный буксир «Преданный», команда которого начала бороться с огнем снаружи и на борту. Пожар был локализован.

Как рассказал Fishnews начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир Бардык, сейчас тушение горящего помещения продолжается. На борту работают, сменяя друг друга, аварийные команды «Преданного» и «Петра Житникова». 25 сентября около 14 часов по местному времени к операции подключился подошедший сахалинский спасатель «Атлас», он и «Чукотка» по очереди поливают левый борт плавбазы.

По словам Владимира Бардыка, пожар не выходит за пределы горящего цеха (200-250 кв. м). Ведется заливка водой с моря и палубы, также в помещение закачали пенообразователь «Морпен». Судно продолжает дрейфовать, но находится на ходу, расположение плавбазы существенно не изменилось.

Ожидается, что вечером 26 сентября к тушению «Петра Житникова» подключится третий спасатель – «Сибирский», который идет из Владивостока.

Fishnews