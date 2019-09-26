26 сентября 2019 года

Законопроект о перегрузах в «районах укрытия» отозвали из Госдумы

Поправки по перегрузам рыбопродукции в «районах укрытия» сняты с рассмотрения Государственной Думой. Изменения предлагалось внести в законы о госгранице и о рыболовстве.

Напомним, что в январе 2019 г. вступили в силу изменения закона о госгранице. Для судов с «закрытой» границей предусмотрели возможность использовать для перегрузки в непогоду «районы укрытия» в 12-мильной зоне, причем с переходом от разрешительного порядка к уведомительному. Однако оставили такое право только для уловов водных биоресурсов. Согласно изменениям закона о рыболовстве, вступившим в силу с 1 января 2019 г., это «водные биоресурсы, извлеченные (выловленные) из среды обитания». Встал вопрос, как быть с рыбопродукцией.

В апреле сенаторы внесли в Госдуму законопроект, призванный обеспечить возможность перегруза рыбопродукции для судов с «закрытой» границей в штормовых условиях.

Однако, как сообщает корреспондент Fishnews, на заседании 23 сентября совет Госдумы решил снять этот проект с рассмотрения нижней палаты парламента. Такое решение принято в связи с тем, что инициатива отозвана авторами, говорится в материалах ГД.

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