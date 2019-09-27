Новости
Научная станция «Океаническая» активно включится в путину. Фото пресс-службы ТИНРО

Ученые выйдут на поиски скумбрии

На острове Шикотан с начала сентября работает обособленное научное подразделение Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) – станция «Океаническая». В ближайшее время туда направят дополнительную группу специалистов, главной задачей станет сопровождение пелагической путины.

В сентябре сотрудники станции попеременно находились на базе, в поселке Крабозаводском, и в качестве научных наблюдателей на промысловых судах, добывающих сардину и минтай.

В промысел дальневосточной сардины (иваси) в этом году рыбаки включились с энтузиазмом, к середине сентября добыто уже свыше 71 тыс. тонн. Отмечаются очень большие миграции сардины в российские воды: по оценкам специалистов, в Южно-Курильский район мигрировало более 1 млн тонн иваси. Причин две – рост численности и благоприятные гидрологические условия, обратил внимание и.о. руководителя «Океанической» Дмитрий Антоненко.

Отраслевая наука рекомендовала увеличить допустимый объем вылова сардины на 50 тыс. тонн.

«Сейчас скоплений иваси довольно много и, с учетом имеющихся научных рекомендаций, их поиск не составляет особого труда. Но не меньший, а то и больший, интерес у рыбаков вызывает скумбрия, с которой ситуация гораздо сложнее», – рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

Скопления скумбрии и тихоокеанской сайры сместились по сравнению с предыдущими годами. Места прошлогодних концентраций скумбрии заняла сардина. Пока уловы скумбрии заметно отстают от уровня прошлого года, рыбаки надеются на помощь ученых. По мнению специалистов, в конце сентября – начале октября миграции скумбрии будут более интенсивными, тогда поисковые работы и оперативные рекомендации придутся весьма кстати. Поэтому важной частью работы сотрудников «Океанической» станет анализ гидрологической и промысловой ситуаций и формирование краткосрочных прогнозов для промысла.

К поискам скумбрии и сайры планируется подключить НИС «Владимир Сафонов». Оно должно обследовать акваторию с тихоокеанской стороны Северных Курил, где по расчетам специалистов могут находиться промысловые концентрации сайры. Научная группа будет обмениваться данными с «Океанической».

Работа коллектива станции продолжится до конца пелагической путины, но функционировать «Океаническая» будет круглогодично. После сардины и скумбрии ученые переключатся на минтай, донных рыб и другие объекты и в целом будут постоянно мониторить малоисследованные прикурильские воды.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: минтай
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

На отрасль стали смотреть другими глазами

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

«Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Рыбаки свои обязательства выполняют

Все материалы

Интервью

Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг» Наталия ДОБРЫНИНА

Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг»

Наталия ДОБРЫНИНА

Артемия — это настоящий клад

Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир КОТОВ

Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот»

Владимир КОТОВ

Все обязательства по инвестпроекту выполнили

Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Сергей ХАРЬКОВ

Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы»

Сергей ХАРЬКОВ

Нацрыбресурс станет системообразующим предприятием рыбной отрасли

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Федор КИРСАНОВ

Генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»

Федор КИРСАНОВ

Инвестквоты доказали свою эффективность

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА) ЛИ Нам Ки

Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА)

ЛИ Нам Ки

Бизнес Кореи видит перспективы российской рыбной биржи

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Во Владивостоке нужно представить все дары наших морей

Все материалы

Крупным планом

Завод Moon Tech в Янтае (КНР) регулярно пополняется современным оборудованием: 3D-принтер позволяет печатать матрицы с точностью до 0,2 мм

Moon Tech: Холод под контролем

Первые испытания перистальтического насоса прошли на территории «Технологического оборудования»

Транспортировка рыбных отходов: расстояние не помеха

За три года рыбокомбинат «Островной» из банкрота превратился в перспективный проект в области рыбопереработки, ключевой для целого региона

Чему научит история «Островного»?

Остров Шикотан

Курильский рывок

Все материалы

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.