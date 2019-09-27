27 сентября 2019 года

Ученые выйдут на поиски скумбрии

На острове Шикотан с начала сентября работает обособленное научное подразделение Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) – станция «Океаническая». В ближайшее время туда направят дополнительную группу специалистов, главной задачей станет сопровождение пелагической путины.

В сентябре сотрудники станции попеременно находились на базе, в поселке Крабозаводском, и в качестве научных наблюдателей на промысловых судах, добывающих сардину и минтай.

В промысел дальневосточной сардины (иваси) в этом году рыбаки включились с энтузиазмом, к середине сентября добыто уже свыше 71 тыс. тонн. Отмечаются очень большие миграции сардины в российские воды: по оценкам специалистов, в Южно-Курильский район мигрировало более 1 млн тонн иваси. Причин две – рост численности и благоприятные гидрологические условия, обратил внимание и.о. руководителя «Океанической» Дмитрий Антоненко.

Отраслевая наука рекомендовала увеличить допустимый объем вылова сардины на 50 тыс. тонн.

«Сейчас скоплений иваси довольно много и, с учетом имеющихся научных рекомендаций, их поиск не составляет особого труда. Но не меньший, а то и больший, интерес у рыбаков вызывает скумбрия, с которой ситуация гораздо сложнее», – рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

Скопления скумбрии и тихоокеанской сайры сместились по сравнению с предыдущими годами. Места прошлогодних концентраций скумбрии заняла сардина. Пока уловы скумбрии заметно отстают от уровня прошлого года, рыбаки надеются на помощь ученых. По мнению специалистов, в конце сентября – начале октября миграции скумбрии будут более интенсивными, тогда поисковые работы и оперативные рекомендации придутся весьма кстати. Поэтому важной частью работы сотрудников «Океанической» станет анализ гидрологической и промысловой ситуаций и формирование краткосрочных прогнозов для промысла.

К поискам скумбрии и сайры планируется подключить НИС «Владимир Сафонов». Оно должно обследовать акваторию с тихоокеанской стороны Северных Курил, где по расчетам специалистов могут находиться промысловые концентрации сайры. Научная группа будет обмениваться данными с «Океанической».

Работа коллектива станции продолжится до конца пелагической путины, но функционировать «Океаническая» будет круглогодично. После сардины и скумбрии ученые переключатся на минтай, донных рыб и другие объекты и в целом будут постоянно мониторить малоисследованные прикурильские воды.

Fishnews