27 сентября 2019 года

ВАРПЭ доказала руководству ЕЭК необходимость корректировки рыбного техрегламента

Точечная настройка «рыбного» техрегламента повысит конкурентоспособность производителей ЕАЭС на мировом рынке, заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев на пленарной сессии Евразийской недели.

Техрегулирование как конкурентное преимущество

С точки зрения рыбной отрасли, у стран-участниц ЕАЭС есть ряд конкурентных преимуществ, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев на пленарной сессии крупнейшего международного делового форума на пространстве ЕАЭС «Евразийская неделя». Россия — это половина мировой добычи рыбы тресковых пород, треть мирового вылова лососевых, 40% мирового вылова краба. Беларусь — это современный высокотехнологичный перерабатывающий центр с самой выгодной географической локацией в Европе. А Казахстан вместе с Россией контролируют половину мирового производства уникального ресурса, необходимого для аквакультуры, — артемии.

«Для обсуждения на пленарной сессии было задано несколько вопросов, в том числе - как повысить конкурентоспособность. Технический регламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции», принятый Европейским экономическим союзом два года назад и вступивший в полную силу три недели назад , — это и есть способ повышения конкурентоспособности», — указал Герман Зверев.

Он подчеркнул, что только полноценная, последовательная реализация базовых принципов и требований к производству и обороту рыбной продукции, которые заложены в рыбном техрегламенте, позволит осовременить значительные сегменты рыбной отрасли всех пяти участников ЕАЭС.

«Должен отметить, что технический регламент, некоторые его положения, нуждаются в определенной точечной настройке для повышения его экспортного потенциала. Здесь нам предстоит поработать, и, пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание на то, что небольшая корректировка и уточнение нового технического регламента — это один из способов превращения ЕАЭС в глобального игрока на мировом рыбном рынке», — добавил Герман Зверев.

Модератор пленарного заседания — председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян в свою очередь назвал предложение о тонкой настройке техрегламента заслуживающим внимательного рассмотрения.

Берег под угрозой срыва рыбных поставок

Вступившие в силу с 1 сентября положения техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», ранее вызывавшие опасения у рыбаков , уже привели к проблемам с отгрузкой рыбы. В частности, формулировка о недопустимости реализации «пищевой рыбной продукции, употребляемые в пищу части которой поражены видимыми паразитами», поставила под угрозу срыва поставки на территорию России рыбной продукции, выловленной отечественными рыбаками, прежде всего путассу и морского окуня.

Эта тема обсуждалась 1 августа на площадке ЕЭК. Участники совещания пришли к выводу, что требование о видимых паразитах должно применяться, только если речь идет о конечном потребителе. На необходимость уточнения спорной формулировки указывали и чиновники, и рыбопромышленники, и торговые сети.

Другим острым вопросом для российских рыбаков остается нормирование содержания мышьяка в водных биоресурсах. На международном уровне токсикологическая оценка мышьяка выполняется только для его неорганической формы. Однако в законодательстве ЕАЭС установлено значение общего показателя для органической и неорганической форм — 5 мг/кг, в то время как в естественной среде уровень органического мышьяка выше. В результате возник риск остановки промысла некоторых видов водных биоресурсов на Северном бассейне и частично на Дальнем Востоке, ограничения оборота и экспорта морепродуктов, поскольку даже безопасная для третьих стран продукция не может быть вывезена из России. В начале сентября ВАРПЭ и «Рыбный союз» направили в адрес вице-премьера Алексея Гордеева совместное обращение с просьбой урегулировать этот вопрос и дать поручение пересмотреть предписание об утилизации продукции.

По мнению ассоциации, гармонизация требований техрегламента ЕАЭС с международными стандартами и разработка прозрачного механизма регулирования — необходимые условия для дальнейшего развития рыбной индустрии стран союза и повышения их конкурентоспособности на глобальном рынке. На протяжении нескольких лет отраслевые объединения обращались к регулирующим органам с просьбой дать разъяснения и внести изменения в техрегламент. В частности, ВАРПЭ получала разъяснения и от Минсельхоза, и от Роспотребнадзора, и от ЕЭК.

«Для комплексного решения проблемы требуется корректировка документа. Крайне важно, что данный вопрос обсуждался в рамках «Евразийской недели», благодаря чему в будущем он, несомненно, получит развитие», — сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Российские рыбаки заинтересованы в новых рынках

Выступая на форуме, Герман Зверев отметил, что последняя четверть века показала превращение региональных торговых соглашений, региональных экономических союзов в важнейший драйвер мировой торговли. По его мнению, преференциальные торговые соглашения также способны содействовать развитию экспортного потенциала ЕАЭС.

Президент ВАРПЭ высказал заинтересованность в участии в работе над проектами торговых соглашений между ЕАЭС и Ираном, Индией и Египтом. «Для нас очень интересен рынок Египта, — привел он пример. — К сожалению, пока этот рынок для нас недоступен, поэтому работа ЕАЭС по подготовке преференциального соглашения с Египтом бесспорно интересна».

Более подробно предложения рыбопромышленников по открытию новых рынков для российской продукции обсуждались на экспертной сессии «Торговые политики ЕАЭС» с участием министра (члена коллегии) ЕЭК Вероники Никишиной.

Fishnews