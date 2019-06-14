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Краб-стригун ангулятус. Фото с сайта Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Глубоководных крабов предлагают обсудить на правкомиссии

Для глубоководных крабов, доли квот вылова которых планируется выставить на торги, по-прежнему закрыт путь на российский рынок. Проблемные вопросы предложено рассмотреть на заседании правительственной комиссии.

Торги по распределению нового вида квот – добычи крабов в инвестиционных целях – должны пройти уже в этом году. Сейчас готовится подзаконная база, которая позволит проводить аукционы, заключать договоры и следить за их выполнением. В частности, должно выйти распоряжение правительства о видах краба, на которые будет распространяться новое регулирование.

Ранее разработчики уже представили проект этого перечня. В него вошли основные объекты крабового промысла. Как сообщает корреспондент Fishnews, на общем фоне особенно выделяются глубоководные крабы – стригун ангулятус в Охотском море и стригун красный в Японском.

Специалисты всегда отмечали, что для промысла глубоководных крабов необходим особый опыт, для приобретения которого требуются долгие годы и серьезные финансовые вложения.

После аукционов начала 2000-х правом на вылов краба-стригуна красного обладало почти 40 компаний, сейчас это всего 14 предприятий, но фактически промысел осуществляет только 7-9 компаний – такие данные приводит Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья.

При этом в объединении напомнили о том, что рынок сбыта для глубоководных крабов ограничен. Нормативная база по-прежнему не предусматривает разделение по содержанию неорганического и органически связанного мышьяка (считается безвредным для человека) в морепродуктах. Решения этой проблемы отраслевое сообщество добивается уже много лет, специалисты разработали методику раздельного определения органически связанного и неорганического мышьяка, выдвигались предложения по техническому регламенту ЕАЭС, но точка так и не поставлена.

4 июня замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков проводил совещание по проектам актов в развитие закона о крабовых квотах. На этой встрече президент АРПП Георгий Мартынов предложил сначала разобраться с вопросами доступа на внутренний рынок, а потом уже включать глубоководных крабов в аукционный перечень.

Важный аспект, который нужно учитывать при регулировании доступа к промыслу: как не ударить по программе развития добычи и использования глубоководных объектов, отметил Георгий Мартынов. Российские рыбаки добились выдающихся успехов в этой сфере. Развитие глубоководного промысла объявлено приоритетом на государственном уровне, работы в этой области занимают важное место в программе совместных исследований, которую утвердили недавно Росрыболовство и Российская академия наук. И именно бизнес вкладывает немалые силы и средства в поддержку изучения морских глубин, напомнил руководитель ассоциации.

АРПП обратилась к курирующему отрасль вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением рассмотреть вопросы по глубоководным крабам на заседании профильной комиссии правительства РФ.

Fishnews

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НазадМетки: крабправительственная комиссияправительстворосрыболовство
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