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Филе – важная составляющая российского рыбного экспорта

Рыба прибавила очков на внешних рынках

Экспорт рыбной продукции в натуральном выражении за восемь месяцев 2019 г. вырос на 0,9% к уровню прошлого года – до 1,44 млн тонн. В денежном эквиваленте поставки увеличились на 11% – до 3,388 млрд долларов.

О динамике экспорта сообщает Росрыболовство со ссылкой на предварительные данные Росстата. «Рост произошел за счет готовой или консервированной рыбной продукции на 11,4% – до 12,5 тыс. тонн; ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных на 10% – до 80,8 тыс. тонн; мороженой рыбы на 1% – до 1,26 млн тонн», – рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Росрыболовство также приводит информацию по структуре экспорта – со ссылкой на ФТС России. В общей структуре поставок (без учета ЕАЭС) лидером по-прежнему остается мороженый минтай (его доля 49,4%), объемы его экспорта в 2019 г. увеличились на 17,3% по сравнению с уровнем 2018 г. – до 603,2 тыс. тонн. Экспорт мороженой сельди уступает показателю за январь-август 2018 г. на 21,5% и составляет 93 тыс. тонн.

Импорт рыбных товаров сократился в натуральном выражении на 1,9% – до 361,8 тыс. тонн, в денежном эквиваленте – на 7,8%, до 1,289 млрд долларов.

В структуре импорта в январе-августе 2019 г. в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. увеличились поставки мороженой сельди на 6% – до 24,9 тыс. тонн; мороженой скумбрии на 61,4% – до 37,1 тыс. тонн.

Отмечено сокращение поставок мороженого лосося (атлантического и тихоокеанского) на 16,5% – до 28,1 тыс. тонн.

Драйвер для развития экспорта

Напомним, что рыба и морепродукты, по замыслу властей, должны стать одним из основных драйверов развития экспорта. В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2024 г. по поставкам продукции АПК планируется достичь планки в 45 млрд долларов. По прогнозам Минсельхоза, на долю рыбных товаров придется 8,5 млрд долларов – это третья строчка по экспорту в стоимостном выражении.

Именно рыбная отрасль – один из лучших экспортеров, считает замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. «Показатели демонстрируют, что страна стала больше экспортировать в денежном выражении. Если бы такой рост не начался, то нельзя было бы говорить о 8,5 млрд долларов в 2024 году. У нас одна возможность – увеличить стоимостные объемы поставок за счет изменения структуры экспорта. Задача стоит сложная: обеспечить рыбопродукцией и внутренний рынок, и внешнее направление», – заявил ранее глава федерального агентства в интервью газете «Fishnews Дайджест».

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