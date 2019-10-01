01 октября 2019 года

Росрыболовство готовится уйти от плановых проверок

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила поправки, отменяющие плановые проверки при федеральном госконтроле (надзоре) в области рыболовства. Изменения позволят сосредоточить усилия на по-настоящему важных направлениях, отметили в Росрыболовстве.

Законопроект «О внесении изменения в статью 43.2 федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» представил на заседании комиссии замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Проверки в местах нахождения юридических лиц или заранее запланированные выезды в места промысла не дают значительного эффекта и не являются действенным механизмом контроля за сохранением водных биоресурсов», - сказал глава Росрыболовства.

Отмена плановых проверок не направлена на ослабление контроля, а, наоборот, позволит его усилить, сосредоточившись на мероприятиях по борьбе с браконьерством, заявили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Проект закона предусматривает перераспределение функциональных обязанностей сотрудников, задействованных сейчас в проведении плановых проверок. Это позволит повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности за счет проведения рейдов непосредственно на водных объектах.

Законопроект согласован с Минэкономразвития, Минфином и ФСБ России. Все необходимые заключения получены, отметили в пресс-службе.

Напомним, что в Госдуме также находится законопроект, предусматривающий отказ от плановых проверок при надзоре за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности судов рыбопромыслового флота. С такой инициативой также выступило правительство.

Fishnews