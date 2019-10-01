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Вице-премьер – полпред президента Юрий ТРУТНЕВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Юрий Трутнев обещал поддержку судостроению

Вице-премьер – полпред президент в ДФО Юрий Трутнев поручил ведомствам найти возможности предоставления целевых субсидий для поддержки строительства на Дальнем Востоке судов для рыбной промышленности.

Напомним, что власти рассчитывают стимулировать судостроение на Дальнем Востоке с помощью квот вылова краба, которые будут распределяться на аукционе. Торги планируется провести уже в начале октября. Победители должны будут построить на отечественных верфях суда для крабового промысла, сообщает корреспондент Fishnews.

«Для того чтобы получить заказы на краболовные суда, надо, чтобы заказчики-рыбаки были уверены, что эти суда будут построены в необходимые сроки, с необходимым качеством и по приемлемым рыночным ценам. Это, наверное, сегодня и есть самое главное препятствие», – заявил журналистам вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев по результатам работы в Хабаровске.

По словам вице-премьера – полпреда, «есть дальневосточные верфи, которые уже строят краболовы, но большая часть дальневосточных верфей краболовов никогда не строила».

«Здесь нужно помочь. Мы будем такие меры поддержки предпринимать. Я дал поручения Министерству промышленности, Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики найти возможности предоставления целевой субсидии каждому судну, которое будет строиться на Дальнем Востоке. Мы надеемся, что нам удастся выделить на эти цели до 10 млрд рублей, и мы будем сопровождать строительство каждого судна, это будет такая преференция», – рассказал зампред правительства – полномочный представитель президента.

По мнению Юрия Трутнева, нужно сводить интересы и рыбаков, и судостроителей. «В любом случае верфи для этого должны сами готовиться к размещению заказов, должны брать на себя ответственность, потому что мы не можем просто скомандовать: «Постройте здесь». В этом случае мы просто рыбаков подведем. Надо свести интересы обеих сторон. Мы будем этим заниматься», – подчеркнул вице-премьер – полпред.

Он сообщил, что также обсуждался вопрос подготовки кадров для отрасли. «Предприятия часто готовят кадры сами. И они попросили о возможности со стороны государства профинансировать эту подготовку. Считаю, что это абсолютно правильно поставленный вопрос. Мы постараемся им в этом помочь», – пообещал Юрий Трутнев.

Кроме того, он обратил внимание, что меры поддержки, которые подготовлены правительством по поручению президента для реализации новых инвестпроектов в судостроительной отрасли, не используются вообще.

«А эти меры поддержки достаточно эффективны. Они связаны и с таможенными процедурами, и с налоговыми льготами, административными преференциями, строительством инфраструктуры. Мы говорили с руководителями предприятий, что мы ждем с их стороны новых проектов и предложений и готовы все эти меры поддержки применить», – резюмировал вице-премьер – полпред.

Ранее Юрий Трутнев неоднократно подчеркивал, что суда под квоты, которые будут распределяться на добычу крабов в Дальневосточном бассейне, нужно строить на Дальнем Востоке.

Fishnews

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НазадМетки: дальний востоккрабправительствосудостроение
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