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Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН принял участие в запуске берегового завода компании «Камчаттрафлот»

Новый завод пополнил «инвестиционную копилку» Камчатки

Новое производство компании «Камчаттрафлот» – 25-й современный завод, построенный в крае за десять лет, рассказал губернатор Владимир Илюхин. Инвестиции в развитие отрасли приближаются к 50 млрд рублей.

Завод по производству рыбной продукции в Петропавловске-Камчатском компания «Камчаттралфлот» запустила 4 октября. Это 25-е современное береговое предприятие, построенное в крае за последние десять лет, отметил на торжественной церемонии открытия губернатор Владимир Илюхин.

Проект «Камчаттрафлота» прибавил в «инвестиционную копилку» рыбного хозяйства региона свыше 2 млрд рублей. Таким образом, общий объем вложений в развитие отрасли приближается к 50 млрд рублей, заявил глава региона.

Владимир Илюхин вновь подчеркнул, что рыбаки выполняют обязательства, взятые в рамках соглашения с государством, и важно, чтобы участники программы инвестиционных квот получили право на добычу.

Губернатор также поблагодарил рыбопромышленников за социальную работу, сообщает корреспондент Fishnews. «На протяжении многих лет рыбаки всегда помогали камчатцам», – отметил глава региона. Владимир Илюхин дал старт ежегодной кампании по бесплатному обеспечению рыбой.

«Я еще раз хочу поблагодарить наших рыбаков за то, что они всегда помогают малообеспеченным гражданам, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья», – сказал губернатор.

Даты и места выдачи бесплатной рыбы власти муниципалитетов определяют самостоятельно. Так, в Петропавловске-Камчатском акция стартует уже на этой неделе, рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Fishnews

  • Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН принял участие в запуске берегового завода компании «Камчаттрафлот»
  • Символический старт работе завода дали Владимир ИЛЮХИН, генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот», учредитель «Камчаттрафлота» Евгений НОВОСЕЛОВ и генеральный директор ООО «Камчаттрафлот» Владимир КОТОВ
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