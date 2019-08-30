В этом году на пленарном заседании Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге прибрежные регионы представляли два губернатора. Глава Камчатки Владимир Илюхин выступил с предложениями по развитию рыбной отрасли края и Дальнего Востока в целом. Гордость региона – камчатскую продукцию – можно было увидеть тут же: на международной выставке Seafood Expo Russia. Какие вопросы важно решить для рыбохозяйственного комплекса, Владимир Илюхин рассказал в интервью «Fishnews – Новости рыболовства».

– Владимир Иванович, какие приоритеты вы видите в развитии рыбной отрасли Камчатского края? Показатели региона ежегодно растут.

– Для нас на Камчатке рыбохозяйственный комплекс – это в принципе самое главное, и выделить в нем какую-то одну сферу невозможно. Мы всячески поддерживали и поддерживаем развитие этой отрасли, ведь она составляет основу экономики. И сегодняшняя ситуация в рыбном хозяйстве дает надежду на хорошее будущее. У нас в разы выросли инвестиции, я об этом говорил на пленарном заседании Международного рыбопромышленного форума. За последние годы в развитие рыбохозяйственного комплекса вложено свыше 40 млрд рублей, причем это частные средства.

Рыбопромышленники инвестируют в обновление флота, в создание и развитие береговых производств. В нашем крае построены более 20 заводов, и новые мощности позволяют перейти на безотходное производство. Причем заводы запускаются не только в Петропавловске-Камчатском, но и в северных районах. Таким образом решаются социальные вопросы, люди получают возможность жить и работать в этих местах.

Это, наверное, как раз и есть выполнение тех обязательств, которые рыбаки дали еще на заре наделения правом на вылов на долгосрочной основе. И любые изменения в этой сфере, конечно, требуют щепетильного подхода. Для реализации инвестиционных планов многие компании пользовались кредитными ресурсами. Не хотелось бы, чтобы появились условия, которые помешают воплощению проектов. Повторюсь: для нас на Камчатке рыбная отрасль – это приоритет. Это основа. И мы вместе с рыбаками работаем над ее развитием.

– Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил журналистам, что аукционный принцип распределения квот не будет распространяться на другие виды водных биоресурсов, за исключением крабов. Вы считаете это важным?

– Да, исторический принцип распределения квот должен работать, он доказал свою эффективность. По крайней мере, на Камчатке совершенно точно. Рыбаки приветствуют подход, позволяющий им планировать свою деятельность, выстраивать производственные программы на перспективу.

– Еще один актуальный вопрос, который поднимали многие предприятия, – это переоформление рыбопромысловых участков, в том числе для добычи лососей. Вы также выступали по этой теме на майском заседании ДВНПС. Важно, чтобы добросовестные пользователи заключили договор на рыболовный участок.

– Ключевое слово – «добросовестные». Вообще, это основа наших сегодняшних отношений: если к делу будут ответственно подходить власти, бизнес, органы, которые занимаются рыбоохраной и искусственным воспроизводством, тогда у нас все получится. Поэтому, конечно, будем поддерживать всех промышленников, работающих добросовестно. Сегодня все крупные компании работают прозрачно. Пока остается проблема продукции, производимой теневым путем, но с каждым годом ее объем сокращается. Еще несколько лет назад я выходил с предложением внести в законодательство изменения, которые позволили бы наказывать не только браконьеров, но и тех, кто осуществляет перевозку нелегального продукта. Чтобы все, кто этой деятельностью занимались и занимаются, почувствовали, что сегодня мы наводим порядок.

А что касается добросовестных пользователей водных биоресурсов, то мы, конечно, будем их поддерживать. Я сторонник того, чтобы отношения с ними строились на долгосрочной основе.

– По поводу создания благоприятного бизнес-климата в Камчатском крае. Какие усилия прилагаются для создания комфортной среды для предпринимателей?

– В этом направлении ведется системная работа. Когда Камчатский край сильно упал в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах, мы провели «работу над ошибками». Причем не только с рыбопромышленниками, но и с представителями всех сфер деятельности. В прошлом году мы поднялись до 32-й позиции, а в этом году вошли в тридцатку, выполнив поручение президента: глава государства поставил всем дальневосточным субъектам Федерации задачу по улучшению инвестклимата.

Конечно, это большая скрупулезная работа. Она точечная, потому что в каждой сфере деятельности свои нюансы. Но в целом мы наладили очень хороший диалог с бизнесом, в том числе и с рыбопромышленниками. У нас все сегодня прозрачно, обсуждаем с предпринимателями на открытых площадках многие вопросы, зачастую болезненные. Но мы на это идем, понимая, что такими и должны быть нормальные рабочие отношения. Бизнес сегодня сам такую высокую оценку поставил, и мы очень этим дорожим.

– Рыбопромышленники в Камчатском крае активно пользуются режимами территории опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток (СПВ). Отслеживают возможность получения преференций.

– Да, у нас действительно достаточно много государственных гарантий. Режимы ТОР и СПВ обеспечивают большие преференции. Но и здесь, к сожалению, есть отрицательные примеры. Допустим, когда люди не хотят вкладываться, берут землю и делают там платную автостоянку. Мы уже обратились в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики с предложением внести в законодательство изменения, которые позволят избежать таких случаев. Чтобы защитить саму идею преференциальных режимов, ведь она действительно хорошая, бизнес с удовольствием использует возможность работы на особых условиях, и – что важно – выполняет свои обязательства. А вот такие ситуации, когда льготы хотят получать без вложений в развитие, могут негативно повлиять на отношение к режимам ТОР и свободного порта. Поэтому мы пытаемся решить ситуацию с теми, кто не совсем правильно понимает эти механизмы, и при этом поддерживаем ответственных предпринимателей, нацеленных на развитие территории.

– Какова концепция участия Камчатки в Восточном экономическом форуме, на котором регионы российского Дальнего Востока традиционно представляют свои возможности?

– Я думаю, что мы, как всегда, удивим. Для нас это традиция, начиная с самого первого форума. Экспозиция Камчатского края на ВЭФ вновь будет на морскую тематику. Если в прошлом году это были три икринки, то теперь павильоны будут находиться внутри «камчатского краба». Экспозиция будет в современном стиле, думаю, гостей и участников ждет много интересного.

– Какие вопросы вы считаете важным решить для обеспечения рыбной продукцией жителей края? У этой темы много составляющих.

– Вы знаете, важно, чтобы рыба на столах камчатцев была. Доступная, свежая, качественная и по оптимальным ценам, насколько это возможно. На форуме в Санкт-Петербурге в этом году руководитель Федерального агентства по рыболовству отметил, что основные виды рыбы, которые добываются на Камчатке, в первую очередь это лосось, относятся, конечно, к премиум-классу. Но наши промышленники, работающие в этой сфере, несут большую социальную нагрузку. Ежегодно во время путины часть уловов раздается практически бесплатно или реализуется по минимальным ценам социально незащищенным категориям населения.

Жить на Камчатке и не иметь возможности есть лосось и красную икру – это неправильно. Безусловно, мы многие проблемы в этой сфере решаем. Работаем, чтобы для камчатцев рыба стала доступнее, чем сейчас.

Среди жителей края большое количество представителей коренных малочисленных народов Севера. В индивидуальном порядке и в составе родовых общин они наделяются объемами, позволяющими поймать лосося для личного потребления. Для всех остальных мы пока такой возможности обеспечить не можем, потому что этого не допускает федеральное законодательство. Но мы ищем пути, чтобы облегчить решение этой задачи.

Несколько лет назад я дал установку, чтобы рыбной продукцией обеспечивались садики, детские лагеря, школы. Эта задача выполняется. По-разному в зависимости от района, но работа идет. В рационе наших ребят рыба есть, хотя, безусловно, хотелось бы, чтобы ее было больше. Мы над этим работаем.

– Вы поднимаете на федеральном уровне вопросы и по традиционному рыболовству КМНС, и по любительской рыбалке.

– Конечно. Я об этом сказал: что касается коренных малочисленных народов, там проблематика возникает перед каждой лососевой путиной. И мы практически в ручном режиме этими вопросами занимаемся, чтобы люди могли освоить положенные объемы, и все это делаем в рамках действующего законодательства, которое очень жестко регламентирует эти моменты.

Должен сказать, что и со стороны Федерального агентства по рыболовству, и со стороны его Северо-Восточного теруправления практически всегда находим поддержку в решении вопросов традиционного рыболовства. Представители этих органов понимают, что люди, живущие на камчатской земле и ведущие традиционный образ жизни, должны иметь возможность обеспечить себя рыбой. Поэтому задача так или иначе решается всегда.

На форуме также шла речь о работе с торговыми сетями. Нашим рыбакам сложно заниматься этим вопросом: они специализируются на добыче водных биоресурсов, у них другой профиль. Крупные компании самостоятельно занимаются реализацией. И удается обеспечить более низкую цену для покупателей.

А вообще камчатская продукция – сама по себе бренд. На международной выставке в Санкт-Петербурге были представлены ведущие компании нашего региона: «Устькамчатрыба», РКЗ № 55, Рыболовецкий колхоз имени Ленина и другие. Наши известные производители. И я неслучайно сказал на пленарном заседании форума: ешьте камчатское! Это натуральная, полезная и вкусная продукция!

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Август 2019 г.