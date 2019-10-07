07 октября 2019 года

Исландия изучает технологические возможности Приморья

Представители десяти крупнейших производителей технологического оборудования Исландии побывали в цехах «Дальрыбтехцентра» и поделились практическим опытом с российскими коллегами. По мнению участников встречи, нынешний визит во Владивосток станет отправной точкой для развития дальнейшего сотрудничества.

Визит представительной делегации исландских производителей техники и технологий для рыбопереработки был приурочен к XIV Международному конгрессу рыбаков. Для обмена опытом и налаживания партнерских контактов с российскими коллегами была организована экскурсия на завод одного из ведущих производственных предприятий Дальнего Востока – АО «Дальрыбтехцентр».

Как сообщает корреспондент Fishnews, в состав делегации вошли руководители и специалисты компаний – членов морского консорциума Knarr, фирмы Marel и других предприятий, поставляющих технологические решения для мировой рыбной отрасли.

Стоит отметить, что с запуском программы инвестиционных квот исландские специалисты плотно включились в реализацию проектов в судостроении и сфере рыбопереработки в разных регионах России. В Москве и Санкт-Петербурге были открыты представительство исландского консорциума и проектная организация. В планах скандинавских компаний – шаги по дальнейшей локализации производств и расширению взаимодействия с российскими коллегами, в том числе на Дальнем Востоке.

С большим интересом с технологическими возможностями российского машиностроения познакомилась и чрезвычайный и полномочный посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир. Госпожа Асгейрсдоттир активно участвует в налаживании связей между представителями бизнеса двух стран, большое внимание при этом уделяется взаимодействию в рыбной отрасли. Посол лично посещает российские рыбацкие регионы, общается с представителями власти и производственниками, поднимает проблемные вопросы профессионального образования.

Генеральный директор «Дальрыбтехцентра» Артем Шевченко провел исландских коллег по территории предприятия: в этом году ДРТЦ отметил 80-летие работы в отрасли и завершил основные этапы масштабной модернизации производства. Завод не только обновил внешний облик, но и усилил свои технические возможности за счет современного оборудования, реорганизации рабочего процесса, привлечения новых специалистов, в том числе конструкторов и инженеров.

Зарубежные гости посетили конструкторско-технологическое бюро, заготовительный, механообрабатывающий и сборочный цеха «Дальрыбтехцентра». Обсудили специфику российских проектов в судовой и береговой рыбопереработке, практику взаимодействия с европейскими производителями оборудования, а также вопросы оптимизации производственных процессов.

В результате, по признанию обеих сторон, экскурсия стала очень полезным опытом и для российских, и для исландских специалистов. Приятной неожиданностью для Берглинд Асгейрсдоттир стал подарок руководства «Дальрыбтехцентра» в знак признательности за весомый вклад в развитие рыбной отрасли Дальнего Востока и России в целом – медаль «Почетный работник предприятия».

«Я родилась в маленькой рыбацкой деревне в Исландии. Все мои предки были рыбаками, хотя сама я не ходила в море, но в молодости тоже работала на рыбозаводе и поэтому прекрасно понимаю, как важно иметь хорошие технологии в этой отрасли, – отметила госпожа посол. – Мы много говорим о сотрудничестве, но еще важнее лично встречаться и обсуждать все вопросы». По ее словам, в нынешний визит, как и два года назад, участники исландской делегации посещают Приморье и Камчатку с главной целью – поиск возможностей для сотрудничества с российскими коллегами. «Я очень надеюсь, что и в этот раз будет хороший результат», – подчеркнула Берглинд Асгейрсдоттир.

«Нам было очень приятно принимать на своем заводе гостей из такой прогрессивной рыболовной страны. Для нас это была не просто встреча с представительной делегацией, но и возможность обменяться практическим опытом с руководством и специалистами ведущих мировых производственных компаний», – прокомментировал итоги встречи с исландскими коллегами Артем Шевченко. Руководитель «Дальрыбтехцентра» добавил, что нынешняя встреча стала важным шагом в развитии сотрудничества между российскими дальневосточными и исландскими производителями оборудования для рыбной отрасли.

Fishnews