07 октября 2019 года

«Супчик по-сахалински» оценят в Китае

Полуфабрикаты из морепродуктов, включая знаменитые «супчики по-сахалински», посетителям выставки в Циндао предложит «Приморская рыболовная компания». В Китай она привезет продукцию перерабатывающего комплекса в Невельске.

В конце октября российские предприятия рыбной отрасли примут участие в 24-й Международной выставке рыболовства и технологий переработки China Fisheries & Seafood Expo. Национальный стенд России в четвертый раз организует отраслевая выставочная компания Expo Solutions Group (ESG).

В составе объединенной экспозиции площадью свыше 700 кв. м выступят более 30 отечественных предприятий. Это рекордное количество экспонентов за все годы участия, сообщили Fishnews в пресс-службе ESG.

В числе участников делегации — «Приморская рыболовная компания» (ПРК). Это одно из ведущих предприятий на Дальнем Востоке по добыче и переработке терпуга, морского окуня и кальмара. В Циндао ПРК презентует продукцию своего структурного подразделения — Невельского комплекса по переработке морепродуктов. Азиатской публике будет предложен большой ассортимент готовой продукции и полуфабрикатов из рыбы и дальневосточных морепродуктов – краба, трубача, креветки.

«Особое впечатление на посетителей выставки планируем произвести разнообразными наборами свежих подготовленных к термической обработке морепродуктов, в числе которых уже ставшие знаменитыми «супчики по-сахалински», – рассказал генеральный директор ПРК Иван Дарькин.

Однако первостепенной задачей компания считает расширение сегмента качественной продукции из морепродуктов на внутреннем рынке и формирование культуры ее потребления в России.

Комплекс по переработке морепродуктов в Невельске был введен в эксплуатацию в 2017 г. В его строительство было вложено более 250 млн рублей частных инвестиций. На предприятии установлены линии по переработке рыбы и морепродуктов, оборудование для шоковой заморозки, вакуумной упаковки, есть свои лаборатории. Холодильный комплекс поддерживает температурный режим от –5 до –35 градусов и рассчитан на объем свыше 700 тонн.

По информации организаторов российского стенда, в этом году на China Fisheries & Seafood Expo впервые будут представлены добывающие компании из всех рыбацких регионов Дальнего Востока. Информационный партнер Expo Solutions Group — медиахолдинг Fishnews.

Что показывали российские рыбопромышленники в прошлом году – в специальном репортаже: «Выставка в Циндао открыла новые перспективы».

Fishnews