27 сентября 2019 года

Пограничники сообщили о задержаниях браконьеров из Северной Кореи

С 21 сентября Погрануправление ФСБ России по Приморскому краю в российских водах пресекло браконьерскую деятельность трех шхун и пяти маломерных судов из КНДР. Задержаны 262 члена экипажей.

У северокорейских рыбаков изъято более 30 тыс. особей незаконно добытого кальмара, а также запрещенные орудия лова, сообщили Fishnews в пресс-группе погрануправления. Нарушители доставлены в порты Находка и Посьет для дальнейшего разбирательства.

Напомним, что в нынешнем году в бухтах Приморья укрывались от тайфунов сотни северокорейских шхун. Некоторые из них попытались воспользоваться погодными условиями для расхищения водных биоресурсов.

А 17 сентября ФСБ сообщила о нападении северокорейских нарушителей на членов осмотровой группы пограничного корабля. Четверо пограничников получили ранения, задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин Северной Кореи. К разбору инцидента подключились дипломаты.

По наблюдениям российских рыбаков, активность северокорейских рыбаков в последние годы усилилась, в результате существенно страдают ресурсная база в водах Приморья.

Fishnews