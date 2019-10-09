09 октября 2019 года

Россия готовится к новому соглашению для защиты рынка

Правительство РФ одобрило соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Предполагается, что документ поможет бороться с теневым рынком.

Правительство РФ решило представить президенту для внесения на ратификацию Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС. Постановление об этом размещено на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

Соглашение о механизме прослеживаемости страны Евразийского экономического союза заключили в мае 2019 г. Документ направлен на противодействие серому импорту и теневому обороту товаров на пространстве ЕАЭС, на борьбу со схемами уклонения от уплаты таможенных платежей и налогов, сообщала ранее пресс-служба правительства РФ.

Предусматривается обмен сведениями из национальных систем прослеживаемости для контроля за оборотом товаров из перечня, утверждаемого Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В Евразийский экономический союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

В режиме слежения

Системы маркировки и прослеживаемости товаров развивают на наднациональном и внутрироссийском уровне. 29 марта вступило в силу соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе.

Маркировка, как заявляют власти, должна помочь бороться с некачественными товарами и фальсификатом. С 1 января 2019 г. в России вступил в силу федеральный закон о создании информационной системы мониторинга за оборотом маркированных товаров. Также в конце прошлого года правительство утвердило Концепцию создания и функционирования системы маркировки и прослеживаемости движения товаров.

Fishnews