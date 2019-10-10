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О работе на продовольственном рынке премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ рассказал на Международном агропромышленном форуме. Фото пресс-службы правительства

Руководство страны вновь отметило успехи рыбного экспорта

На I Международном агропромышленном форуме премьер Дмитрий Медведев рассказал о господдержке АПК и достижениях на внешних рынках, в том числе по поставкам рыбы и морепродуктов. В мире рождается новая культура питания, заявил глава правительства.

Сельское хозяйство для России остается одним из приоритетов, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Международного агропромышленного форума в Москве. Текст выступления опубликован на сайте кабмина, сообщает корреспондент Fishnews.

Успехи отрасли обеспечивает в том числе и значительная господдержка: в 2019 г. это 308 млрд рублей, отметил председатель правительства.

Отдельно он остановился на работе с внешними рынками. «Мы стабильно наращиваем экспорт сельхозпродукции и продовольствия. По итогам прошлого года Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы – порядка 44 млн тонн», - поделился успехами премьер.

Отмечены результаты работы рыбной промышленности. «Есть прирост поставок за рубеж и по другим позициям – по рыбе, по морепродуктам. Объем экспорта рыбы и морепродуктов за девять месяцев этого года составил приблизительно 3,7 млрд долларов», - привел цифры Дмитрий Медведев.

На мировом рынке есть спрос на российскую продукцию пищевой промышленности, объемы производства которой растут. Это значит, что задачи федерального проекта по экспорту продукции АПК выполняются неплохо, считает премьер.

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Говоря о вызовах, глава правительства отметил новый взгляд потребителя. «Люди хотят покупать экологически чистые, органические продукты, несмотря на то что они стоят дороже. Рождается новая культура питания, в которой качество продуктов, способ их производства оказываются не менее важными, чем количество продуктов и их разнообразие», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Популярность здорового питания, по словам главы правительства, растет и в России. «Поэтому нам нужно и дальше повышать качество сельхозпродукции и продовольствия с учетом новых требований агроэкологии и, конечно, требований самих людей», - задал курс премьер-министр.

Такая работа, его словам, ведется по нескольким направлениям. Во-первых, это внедрение принципов рационального природопользования. Здесь задействован нацпроект «Экология».

Во-вторых, это современное нормативное регулирование для органической продукции. С 1 января 2020 г. вступит в силу специальный закон в этой сфере. Напомним, что он распространяется и на аквакультуру. Для информирования потребителей будет создан единый госреестр производителей органической продукции. По мнению Дмитрия Медведева, такая база данных поможет российским товарам и на экспортных направлениях.

В-третьих, цифровизация сельского хозяйства. Глава правительства заявил, что нужно создать подробную базу данных о состоянии АПК в целом.

Fishnews

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