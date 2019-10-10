10 октября 2019 года

Плановым проверкам рыбаков готовят альтернативу

Правительство рассмотрит законопроект об отмене плановых проверок при федеральном госконтроле (надзоре) в области рыболовства. Также процедуры в Госдуме проходит аналогичный проект в сфере надзора для обеспечения безопасности рыбопромыслового флота.

Власти продолжают курс на сокращение областей применения плановых проверок. На заседании 10 октября правительство рассмотрит проект закона «О внесении изменения в статью 43.2 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов».

Предлагается исключить плановые проверки при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения ВБР.

Как отмечали ранее в Росрыболовстве, такие проверки не дают значительного эффекта. Изменения не направлены на ослабление контроля, а, наоборот, позволят сосредоточиться на мероприятиях по борьбе с браконьерством, подчеркнули в ведомстве.

Также в июне правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий отказ от плановых проверок при надзоре за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности рыбопромысловых судов.

8 октября профильный комитет ГД – по транспорту и строительству – поддержал поправки и предложил принять их в первом чтении, сообщает корреспондент Fishnews. Планируется, что законопроект «О внесении изменения в статью 6.1 Кодекса торгового мореплавания РФ» Госдума рассмотрит уже в октябре.

«Постоянная смена дислокации судов и суровые погодные условия не позволяют обеспечить проведение проверок непосредственно в районах промысла в соответствии с заранее составленными планами», – отметил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В качестве альтернативы Федеральное агентство по рыболовству будет применять внеплановые документарные и выездные проверки (по результатам плановых (рейдовых) осмотров, обследований), а также сделает акцент на профилактике.

Fishnews